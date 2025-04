I risultati delle elezioni Rsu negli istituti scolastici del Vibonese: la Cisl si afferma come la più votata con 1733 voti

Lo spoglio per il rinnovo delle Rsu negli istituti scolastici della provincia di Vibo per il triennio 2025/2028 ha dichiarato vincitrice la Cisl che si è aggiudicata 1733 voti convincendo il 44% dei votanti, affermandosi su Cgil e Uil. «Nonostante siano diminuite di un terzo le istituzioni scolastiche dell’intero territorio provinciale, – è quanto si legge in una nota diffusa dal sindacato – la Cisl Scuola è riuscita ad affermarsi con la maggioranza dei seggi in quasi tutte le scuole. In particolare, in alcune scuole come il nuovo Istituto Comprensivo Convitto Nazionale Filangieri in cui è confluito l’ex Istituto Terzo Circolo ”De Amicis” e all’Istituto Comprensivo I° Circolo ”Garibaldi – Buccarelli”, la Cisl si è aggiudicata 4 seggi su 6 raggiungendo addirittura oltre il 65% dei consensi».

Nella nota sono stati, inoltre, messi in evidenza i singoli dati ottenuti dalla sigla sindacale vincitrice: «In molti altri istituti, dove le Rsu eleggibili erano sempre 6, la Cisl ne ha ottenuti la maggioranza dei seggi rispetto alle altre organizzazioni sindacali, come all’IC di Acquaro-Soriano, all’IC di Rombiolo – San Calogero -Cessaniti – Nicotera, all’IC di San Costantino Calabro – Mileto, all’IC di Tropea – Ricadi, all’IC Vespucci – Murmura, con percentuali di consensi altissime. In diversi istituti, dove i seggi per le Rsu erano 3, la Cisl è riuscita ad imporsi aggiudicandosi 2 seggi su 3. È il caso dell’IC di Vallelonga, di Sant’Onofrio e del Centro Provinciale per gli Adulti».

«Particolari soddisfazioni – hanno chiosato – anche al Liceo Statale ”Vito Capialbi”, (2 seggi), all’Istituto Superiore ITG–ITI–ITE, all’Istituto Istruzione Superiore Gagliardi-De Filippis-Prestia sempre con 2 seggi e infine all’IC di Fabrizia, all’IC di Serra San Bruno, all’Omnicomprensivo di Pizzo, di Filadelfia e Nicotera, all’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea e di Serra San Bruno, all’Istituto ”Morelli-Colao”, al Liceo Scientifico ”Berto”, presenti con un seggio».

Non sono tardate ad arrivare le parole del segretario provinciale Pasqualino Mazzitelli che ha sottolineato: «È stato possibile raggiungere questo brillante risultato grazie al contributo di tutti gli iscritti ed i simpatizzanti raccogliamo ovunque un ampio consenso frutto di una presenza costante sui luoghi di lavoro, di ascolto, di disponibilità e di quotidiana consulenza altamente specializzata. Il mio personale ringraziamento va a tutti i candidati (eletti o meno), agli elettori e alla squadra di amici che ogni giorno fornisce un servizio a tutta l’utenza. Una vittoria straordinaria – ha concluso – che ci inorgoglisce, ma allo stesso tempo ci responsabilizza a fare ancora meglio».

Questi i dati completi delle elezioni: