Rinnovo delle Rsu all’Asp di Vibo, il Nursing Up conquista un nuovo seggio. Gliozzi rieletto segretario provinciale: «Risultato inaspettato»

«Grande soddisfazione in casa Nursing Up – si legge nel comunicato diramato dall’organizzazione dei professionisti sanitari – per il risultato conseguito nelle recenti elezioni Rsu, che hanno visto il sindacato affermarsi in modo significativo, rafforzando la propria presenza nei luoghi di lavoro e raccogliendo un consenso ampio e convinto». A esprimere pubblicamente il proprio entusiasmo è il segretario provinciale Giuseppe Gliozzi, che ha definito il risultato «un traguardo tutt’altro che scontato, frutto di un impegno quotidiano, fondato su coerenza, serietà e sulla vicinanza concreta ai lavoratori». I rappresentanti sindacali neoeletti sono Giuseppe Gliozzi, Serafino Pantano, Celeste Racco, Francesco Muscia, Franca Staltari. «Sapevamo che sarebbe stata una sfida impegnativa – ha dichiarato Gliozzi – ma abbiamo creduto nella forza delle nostre idee e nella fiducia che ogni giorno costruiamo fianco a fianco con i colleghi, nei reparti e nei servizi. Questo voto conferma che la nostra presenza è riconosciuta, credibile e profondamente sentita».

Un elemento di particolare rilievo che conferma la crescita del sindacato, prosegue la nota stampa, «è la conquista di un seggio Rsu in più rispetto alla consultazione elettorale di tre anni fa». Un dato «tutt’altro che marginale, che testimonia il consolidamento della rappresentanza del Nursing Up e l’ampliamento della sua base di consenso». «L’aggiunta di un nuovo seggio (da quattro a cinque) è un segnale forte – ha sottolineato ancora il segretario – che certifica il percorso di crescita costante che stiamo portando avanti. È una dimostrazione concreta della fiducia che i professionisti sanitari ripongono nel nostro modo di fare sindacato: serio, coerente e lontano da facili slogan».

Gliozzi ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che hanno contribuito a questo successo: candidati, attivisti, delegati e tutti i lavoratori che hanno scelto di sostenere il Nursing Up con il proprio voto. «Questo successo rappresenta il riconoscimento di un’identità sindacale chiara, che non ha mai ceduto alle logiche del compromesso o alla propaganda sterile. Abbiamo sempre detto le cose come stanno, anche quando era scomodo. Non abbiamo mai fatto promesse irrealizzabili, ma abbiamo scelto la trasparenza, la coerenza e un rapporto diretto con i colleghi». Il segretario ha infine sottolineato che il risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza: «Non ci siamo mai voltati dall’altra parte di fronte alle criticità presenti nell’Asp di Vibo Valentia e continueremo a portare avanti le nostre battaglie con determinazione e responsabilità. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente la presenza ai tavoli istituzionali, portando avanti con forza le istanze dei professionisti della sanità: dalle condizioni di lavoro al riconoscimento delle competenze, dalla valorizzazione economica alle tutele giuridiche. Il mandato che ci è stato affidato – ha poi concluso Gliozzi – ci consegna una grande responsabilità: continuare a essere una voce autorevole e un punto di riferimento per tutti coloro che ogni giorno operano nella sanità pubblica. Le sfide sono molte e complesse, ma oggi più che mai siamo pronti ad affrontarle, forti del sostegno di chi ha creduto in noi».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal segretario regionale del Nursing Up Calabria, Stefano Sisinni, il quale ha voluto complimentarsi personalmente con tutti i candidati per l’eccellente lavoro svolto: «La campagna elettorale è stata particolarmente faticosa ed impegnativa. Il risultato ottenuto è il giusto premio. Tutti i componenti della lista hanno dimostrato di essere una squadra coesa e con un forte senso di appartenenza, senza individualismi, ma bensì con una spiccata propensione per il bene comune. Questo credo sia stato alla base del successo. Tanti lavoratori ci hanno dato fiducia dimostrando di credere nei valori portati avanti dal Nursing Up, in primo luogo l’onestà e la libertà. Ora proseguiamo per la nostra strada contro i soprusi, le ingiustizie ed i privilegi. Sempre al fianco di chi ha bisogno, per il riconoscimento dei propri diritti».