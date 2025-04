A Maierato il congresso della Cisl Magna Grecia, il segretario Gualtieri: «Un’occasione di rilancio della nostra identità»

Si svolgerà domani al Popilia Country Resort di Maierato il quarto congresso territoriale della Cisl Magna Grecia che comprende le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Alle ore 9:00 apriranno i lavori del meeting dal titolo ”Il coraggio della partecipazione per essere generatori di futuro” che, come si legge in una nota, «racchiude la visione di un sindacato protagonista, che punta sulla partecipazione come leva per la sostenibilità, lo sviluppo, il welfare, la prossimità e la giustizia sociale, concetti simbolicamente rappresentati dai tasselli che compongono il puzzle del lavoro e della rappresentanza».

Ad intervenire in vista della parentesi congressuale, il segretario generale territoriale Daniele Gualtieri: «La Cisl Magna Grecia, ha l’obiettivo di consolidarsi come un’organizzazione capace di leggere i bisogni dei territori e di tradurli in azione sindacale concreta sui temi della sicurezza, dei diritti, della tutela della salute, della formazione, dei servizi, del contrasto ad ogni forma di sfruttamento e di violenza, del sostegno ai cittadini più vulnerabili. Questo Congresso – ha aggiunto – vuole essere un’occasione di rilancio della nostra identità, fondata sulla contrattazione, sulla prossimità alle persone e sul radicamento organizzativo, per consolidare la presenza della Cisl nelle vertenze, nei luoghi di lavoro e in generale nelle comunità»