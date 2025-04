Elezioni Rsu, la Fp Cgil si afferma tra i lavoratori dello Stato nell’Area vasta: «Fiducia che ci spinge a fare ancora meglio»

«La Fp Cgil – scrive il sindacato in un comunicato stampa – desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e ai lavoratori per la straordinaria partecipazione e la fiducia dimostrata nello scegliere la nostra organizzazione sindacale. Con 641 voti totali, di cui 442 provenienti solo dal ministero della Giustizia, riconfermiamo il nostro ruolo di primo sindacato nelle Funzioni centrali dei ministeri nell’Area Vasta di Catanzaro, Crotone e Vibo». Un esito «straordinario – prosegue la nota -, merito del lavoro svolto in questi anni e che ci premia ulteriormente con il consenso affidato a Sergio Rotella, segretario Fp con delega alle Funzioni centrali e Ministeri, risultato il candidato più votato in assoluto nelle Funzioni centrali con 102 voti di preferenze». Oltre al ministero della Giustizia, «abbiamo eletto Rappresentanti sindacali unitari (Rsu) nel ministero dell’Economia e delle finanze, Provveditorato alle opere pubbliche, Corte dei conti, ministero dell’Interno e in quello dei Trasporti, Ispettorato del lavoro, Inps e ministero della Cultura».

Questo «straordinario risultato – prosegue il sindacato – è un chiaro segnale della fiducia che i lavoratori ripongono nella nostra organizzazione e nei nostri valori. La Fp Cgil si impegna a rappresentare e difendere i diritti di tutti i lavoratori, promuovendo un ambiente di lavoro equo e dignitoso. Ci dedichiamo a migliorare le condizioni occupazionali e di vita dei nostri iscritti, affrontando con determinazione le sfide che ci attendono. Grazie a ciascun lavoratore per aver scelto di unirsi a noi in questa importante missione. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti nella difesa degli interessi di tutti coloro che operano nel settore della giustizia e nei ministeri. È fondamentale continuare a dialogare e collaborare con tutte le Istituzioni per garantire un servizio pubblico di qualità – conclude poi la nota stampa -, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto quotidianamente da ciascun operatore e lavorando per eliminare il precariato. Invitiamo infine tutti i lavoratori a rimanere attivi e coinvolti, perché insieme possiamo fare la differenza e costruire un futuro migliore per il mondo del lavoro».