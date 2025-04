Primo maggio, il segretario generale di Cisl Magna Grecia Daniele Gualtieri a Vibo: «Sostenere la dignità dei lavoratori»

”Uniti per un lavoro sicuro” non è uno slogan, ma una direzione di marcia. Il segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri, ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa che interverrà alle iniziative unitarie per il Primo maggio a Carfizzi e a Vibo Valentia, due luoghi simbolici di una Calabria che lotta ogni giorno per la dignità del lavoro. L’iniziativa a Carfizzi si terrà al mattino, con concentramento alle 9,30 in piazza Pasquale Tassone per concludersi in località Montagnella: «La Montagnella – ha fatto sapere Gualtieri – ci ricorda che la giustizia sociale nasce dal coraggio e dalla memoria. Da quel lontano 1919, con la protesta guidata da Pasquale Tassone, a oggi, nulla è cambiato nel cuore del nostro impegno: il lavoro deve essere sicuro, rispettoso, umano. Ogni diritto va custodito, ogni conquista va difesa. Perché la sicurezza non è un costo: è un valore fondante della nostra civiltà».

Nel pomeriggio i rappresentanti dei sindacati si ritroveranno in piazza Martiri D’Ungheria a Vibo Valentia: «Nel cuore di una terra che non si arrende – ha aggiunto Gualtieri – ribadiremo che non può esserci futuro senza partecipazione, senza infrastrutture moderne, senza coesione sociale. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta collettiva. Ogni deroga alla sicurezza è un’offesa alla nostra Costituzione. Serve un Patto di Comunità vero, duraturo, condiviso, che coinvolga istituzioni, imprese sane, scuole, associazioni e cittadini. Perché solo insieme possiamo costruire un modello di sviluppo giusto e sostenibile». Conclude Gualtieri: «In entrambi i territori – diversi ma uniti dallo stesso bisogno di riscatto – rilanceremo il nostro impegno: costruire reti territoriali di prevenzione, tessere alleanze educative tra scuola e mondo del lavoro, rafforzare le politiche attive per l’occupazione, combattere l’illegalità e il disagio giovanile. Il lavoro sicuro è il cuore della nostra battaglia. È ciò che garantisce dignità, coesione, legalità. E noi, come Cisl Magna Grecia, saremo in prima linea, oggi come sempre. Con la forza della nostra storia, con la concretezza delle nostre proposte, con lo sguardo rivolto al futuro».

Sempre in occasione del Primo maggio, al mattino la Cisl Magna Grecia interverrà al Giubileo dei Lavoratori organizzato dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, che verrà celebrato nel piazzale parcheggio del Nuovo Pignone in località Bivona-Porto Salvo, e che si concluderà con una santa messa presieduta al vescovo mons. Attilio Nostro. Inoltre una delegazione della Cisl Magna Grecia sarà a Casteldaccia (Pa) dove si terrà una delle tre manifestazioni nazionali organizzate dai sindacati per il Primo maggio, che sarà conclusa dall’intervento della segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.