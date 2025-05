Altro che crauti, tutti pazzi per la ‘nduja di Spilinga anche a Monaco di Baviera: un assaggio di Calabria alla Festa di primavera

La ‘Nduja regina della Festa di Primavera a Monaco

Il vento “piccante” della Calabria ha soffiato sulla Baviera, portando con sé il profumo intenso e infuocato della ‘Nduja di Spilinga. Il vicesindaco, Franco Barbalace, in sinergia con il Consolato italiano di Monaco di Baviera, ha partecipato con successo alla tradizionale “Frühlingsfest”, la vivace festa primaverile che anima la città tedesca dal 26 aprile all’11 maggio. L’iniziativa ha rappresentato una vetrina d’eccezione per le eccellenze del territorio spilingese, con la ‘Nduja a fare da protagonista indiscussa davanti a una platea internazionale di migliaia di visitatori. «È stata un’occasione importante in vista dell’edizione autunnale dell’Oktoberfest, dove saremo presenti con la ‘Nduja grazie alla preziosa collaborazione del Consolato Italiano a Monaco», ha dichiarato con entusiasmo il vicesindaco Barbalace. Il ringraziamento del vicesindaco si è esteso al console Sergio Maffettone, «con il quale è stato avviato un proficuo rapporto di collaborazione per la promozione dei prodotti italiani in Germania». Un plauso è poi andato anche ai produttori della ‘Nduja di Spilinga (L’Artigiano della ‘Nduja, Tauli, Livasì, San Donato, Bellantone, Rachele, ‘Nduja Miceli, la Spilingese, Monte Poro, Macellerie Pontoriero e Fiamingo) che hanno contribuito con i loro prodotti all’iniziativa.

La sinergia con il Consolato italiano si preannuncia quindi strategica per il futuro: i radicati contatti del consolato con il mondo imprenditoriale e istituzionale tedesco «aprono nuove prospettive di business per le aziende spilingesi» interessate al mercato di lingua tedesca. «Durante l’incontro nella sede del Consolato con Maffettone, abbiamo gettato le basi per avviare rapporti commerciali con alcuni ‘buyers’ tedeschi», ha rivelato Barbalace, annunciando un «primo appuntamento a Spilinga in occasione della Sagra della ‘Nduja, con la partecipazione dello stesso console e di rappresentanti del mercato tedesco». Seguirà poi un evento «dedicato alle aziende spilingesi presso il Consolato a Monaco». L’impatto della ‘Nduja sulla Frühlingsfest (Festa di primavera) è stato a dir poco sorprendente. «La ‘Nduja di Spilinga ha sbancato su tutti i tavoli», ha sottolineato con orgoglio Barbalace, evidenziando l’apprezzamento riscontrato tra le migliaia di partecipanti. La promozione del territorio non si è limitata al celebre salume piccante, ma ha incluso anche la presentazione dell’Accademia internazionale di cucina mediterranea, una forte attrazione turistica nuova per Spilinga. A tal proposito, la presenza a Monaco del direttore dell’Accademia, Corrado Rossi, ha permesso di «avviare importanti relazioni per futuri progetti».