Sei vibonesi insigniti dal Quirinale con la Stella al merito del Lavoro: ecco chi sono

Sono sei i vibonesi insigniti oggi, Primo Maggio, con la “Stella al merito del lavoro”, assegnate ogni anno dalla Presidenza della Repubblica. Si tratta di:

Complessivamente sono 23 i nuovi Maestri del Lavoro in Calabria (vedi elenco sotto). Alla cerimonia, che si è tenuta alla Prefettura di Catanzaro, hanno partecipato, tra gli altri, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il direttore dell’Ispettorato regionale del lavoro dell’area metropolitana di Reggio Calabria Massimiliano Mura e il Console regionale dei Maestri del lavoro Francesco Saverio Capria.

«Oggi – ha detto Ferro – si sancisce il riconoscimento per una vita di lavoro, di dedizione, ma è anche per tramandare ai nostri giovani che non ci sono scorciatoie, che c’è la volontà di contribuire alla crescita del Paese. Per quanto riguarda i maestri del lavoro, l’augurio di tanti altri riconoscimenti sul piano personale e familiare dopo una vita dedicata a quello che rappresenta il punto centrale della nostra vita insieme agli affetti, il lavoro e il contribuire alla crescita».

De Rosa ha sottolineato il valore dei riconoscimenti ai neo-Maestri del lavoro che «ci forniscono un modello importante». «Ed è importante – ha aggiunto – il momento storico in cui, come è stato detto ieri dal presidente del Consiglio, i dati sono rassicuranti. Ci sono segnali incoraggianti ma dobbiamo fare ancora di più per rimuovere gli ostacoli, le frammentazioni che vietano quello che è un dispiegamento compiuto dei diritti al lavoro. Il lavoro è elemento fondante della nostra identità democratica e come ha detto il presidente Mattarella dobbiamo far sì che sia sempre al centro delle politiche di governo e delle politiche sul territorio, delle istituzioni locali. Quindi voglio ringraziare tutti gli insigniti perché sono un modello da esportare anche e soprattutto sui territori della provincia».

Capria, dal canto suo, rivolto ai neo-insigniti, ha detto: «La Stella che oggi ricevete non è un semplice distintivo, non è un orpello da appuntare sul petto. È un simbolo, è un impegno. È la prova che l’onestà, la dedizione e la buona condotta non passano inosservate. È la testimonianza che la fatica, se vissuta con dignità, lascia tracce profonde. Portatela con fierezza, ma anche con la responsabilità di chi deve essere luce per gli altri».

Tra i nuovi Maestri del Lavoro c’è anche Fortunata Gentile, di Jonadi, alla quale il sindaco Fabio Signoretta ha dedicato un post sul suo profilo social, esaltando il suo impegno quotidiano: «Una donna che al proprio lavoro ha dedicato anni di dedizione silenziosa, fatica, cura. Un impegno che, spesso, in questa Italia non fa rumore ma che lascia un segno profondo: ci ricorda che il lavoro, quando è vissuto con dignità e responsabilità, può diventare una forma alta di testimonianza civile».

Fortunata Gentile tra Wanda Ferro e Fabio Signoretta

Tutti i Maestri del Lavoro calabresi del 2025

Provincia di Catanzaro

Caterina Calabrò – Avon Cosmetics Srl (ritira al Quirinale)

Nicola Gentile – AZ Spa

Pietro Maruca – ANAS Spa (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)

Mario Vigliarolo – Ruga Srl

Ignazio Volpe – Costruzioni Procopio Srl

Provincia di Cosenza

Antonio Barbarino – Bus Italia Campania Spa (FS)

Maria Elena Cribari – Poste Italiane Spa

Renato Infusino – Tema Motori Srl

Antonietta Mango – Poste Italiane Spa

Raffaele Pedace – Amarelli Fabbrica di Liquirizia Srl

Riziero Rizzo – Rete Ferroviaria Italiana Spa (FS)

Michele Tavernese – Malesci Istituto Farmacobiologico Spa

Francesco Tucci – Centro Ricambi di Cucunato e Occhiuto Sas

Marco Ventura – RAI Radiotelevisione Italiana Spa

Provincia di Vibo Valentia

Provincia di Reggio Calabria