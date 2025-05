A Zambrone sfida di talenti del beverage con la Hot Cocktails Competition. Ecco tutti i premiati dell’edizione 2025

L'evento che ha coinvolto anche giudici, partner e staff si è confermato come un'opportunità di crescita professionale e di promozione del settore

Il 30 aprile, l’hotel La Praia di Zambrone ha fatto da cornice alla “Zambrone Hot Cocktails Competition 2025”, una gara di barman aperta a tutti gli appassionati del settore. L’evento si è svolto in concomitanza con la manifestazione “Pizza ai sapori di Calabria”, organizzata dal maestro pizzaiolo Francesco Fortuna. La competizione, ideata e promossa dall’associazione Cocktails & Dreams aps, guidata dal presidente Francesco Calzone e dal suo vice, Salvatore Grasso, ha celebrato l’arte della miscelazione e la passione per il beverage. I partecipanti si sono distinti per il loro notevole impegno e dedizione, qualità sottolineate anche dall’intervento del presidente Calzone.

Inoltre Calzone ha evidenziato come tali eventi «non siano solo competizioni, ma anche preziose opportunità per arricchire le competenze professionali e migliorare l’approccio al mondo del lavoro». I vincitori della competizione sono stati così premiati:

1° posto (premio ODK): Dario Prostamo ;

; 2° posto (premio Bartendermania.com): Giovanna Parise ;

; 3° posto (premio Amaro numero 5): Claudia Mazzitelli ;

; 4° posto (premio Estro e Gusto): Maria Cacciatore ;

; 5° posto (premio Sorseggiare.com): Pierangelo Cuda .

.