Confartigianato Vibo, costituita la categoria degli estetisti: eletti presidente e membri del consiglio

Confartigianato Vibo Valentia ha avviato un’importante iniziativa per promuovere e tutelare gli interessi delle imprese del settore estetico, con la creazione della categoria degli estetisti. Questo passo, si legge in una nota, «si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo e organizzazione del settore artigianale, che include già categorie come meccatronici, termoidraulici, legno, commercio, dolciario e ristorazione, tutte istituite nel 2024»

Durante l’assemblea, alla presenza del presidente Rocco Cunsolo, del segretario Nicola Raffaele e della Giunta, i partecipanti hanno votato all’unanimità per l’elezione di Caterina La Marca come presidente della nuova categoria. Gli altri membri del consiglio includono: Romina Nusdeo, Simona Contartese e Valentina Costa.

Il segretario provinciale Nicola Raffaele ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, affermando che «Confartigianato Vibo si dimostra nuovamente attiva e a supporto di tutti i settori artigianali e commerciali. L’organizzazione sta lavorando per promuovere idee e progetti che favoriscano lo sviluppo delle attività, generando così nuove opportunità di lavoro».

Un altro passo in avanti è rappresentato dalla prossima costituzione del Gruppo giovani artigiani, già programmata: «L’obiettivo è di creare unione tra i vari settori e garantire assistenza e formazione continua, seguendo i flussi economici e creando sinergie con il territorio. Confartigianato Vibo è già attiva nella consulenza e nell’organizzazione di corsi, eventi e convegni, per fare rete e mantenere tutti aggiornati su sviluppi e opportunità nel settore. Questa iniziativa – conclude la nota – è fondamentale per il progresso e lo sviluppo delle attività artigianali nel territorio vibonese».