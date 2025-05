Storie di ingegneria al femminile, una professionista vibonese al dibattito per valorizzare il talento delle donne

“Storie di ingegneria al femminile. Donne che sognano e segnano in Calabria”: è questo il titolo dell’incontro che si terrà il prossimo 24 maggio a Reggio Calabria, organizzato da tutti gli ordini degli ingegneri della Calabria. Per la provincia di Vibo Valentia interverrà nel corso del dibattito Gessica Garcea, ingegnere di Spadola.

Un nome noto alle cronache per essere stata premiata lo scorso anno in Campidoglio a Rome come Paladina italiana della Salute, onorificenza riservata a figure e imprese che si sono distinte nella promozione del benessere collettivo e nella tutela della salute pubblica. Recentemente inoltre è stata eletta nel direttivo dell’Associazione ingegneri di Calabria, uno dei principali organi di rappresentanza professionale a livello regionale.

Ora l’incontro a Reggio che vuole rappresentare un progetto che valorizza le figure femminili che, con il loro lavoro e la loro visione, stanno contribuendo al cambiamento culturale e allo sviluppo sostenibile della Calabria. «Essere parte di questo percorso collettivo è per me un motivo di orgoglio – ha commentato Garcea –. Credo fortemente nel valore della collaborazione, della competenza e nella necessità di valorizzare il talento femminile, soprattutto in territori dove c’è ancora tanto da costruire. Questi riconoscimenti non sono solo personali, ma rappresentano un segnale positivo per tutte le giovani donne che sognano di intraprendere una carriera tecnica».