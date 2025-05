Vibo, nasce il gruppo Giovani imprenditori di Confartigianato: «Più coinvolgimento delle nuove generazioni nell’economia locale»

L’Hotel 501 di Vibo ha fatto da cornice a un evento significativo per il tessuto imprenditoriale locale: l’Assemblea costitutiva del gruppo Giovani imprenditori di Confartigianato Vibo Valentia. Questa iniziativa, «fortemente voluta da un vivace gruppo di giovani associati – si legge nel comunicato stampa dell’organizzazione -, segna un momento cruciale per valorizzare l’apporto dinamico e innovativo delle nuove leve nel mondo dell’artigianato e del commercio vibonese». L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama associativo, tra cui il presidente di Confartigianato Vibo, Rocco Cunsolo; il vicepresidente Filippo Mangone, il segretario provinciale Nicola Raffaele; il presidente regionale del gruppo Giovani, Ivan Muraca; la presidente provinciale di Cosenza, Francesca Trotta e la presidente Ancos, Maria Concetta Arango. «In un clima di entusiasmo e condivisione di intenti – prosegue la nota stampa -, è stata eletta all’unanimità la giovane Romina Nusdeo come presidente del neonato gruppo Giovani, che sarà affiancata dalle vicepresidenti Valentina Costa e Mara Ventre».

Un nutrito gruppo di giovani imprenditori «ha aderito con entusiasmo al progetto, tra cui Simona Contartese, Caterina La Marca, Maria Martina Cirillo, Bruno Nesci, Matteo Stramondinoli, Alessandro Cilurzo, Antonio Famà, oltre ad altri che, pur non presenti fisicamente, hanno manifestato la loro piena disponibilità a contribuire attivamente alle iniziative dell’organizzazione». Il gruppo Giovani imprenditori di Confartigianato Vibo Valentia «si prefigge una serie di obiettivi ambiziosi, focalizzati sulla crescita professionale e personale dei suoi membri e sul rafforzamento del tessuto economico locale». Tra le priorità spiccano la «promozione di iniziative di formazione professionale e culturale attraverso convegni, incontri e dibattiti, e il rafforzamento della conoscenza e della partecipazione dei giovani alle attività di Confartigianato. Un’attenzione particolare – si legge ancora nel comunicato stampa – sarà dedicata alla creazione di sinergie con il mondo della scuola e dell’università, con l’intento di diffondere i valori dell’imprenditoria artigiana tra le nuove generazioni». Il Gruppo si impegnerà inoltre a «favorire il coinvolgimento dei giovani a livello provinciale, regionale e nazionale, aprendosi anche a connessioni con realtà internazionali». Infine, è prevista l’istituzione di gruppi di lavoro e commissioni su tematiche di interesse, avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni.

La nascita di questo nuovo organismo rappresenta un segnale tangibile di sviluppo e innovazione all’interno del comparto artigiano vibonese. L’iniziativa si inserisce in un più «ampio processo di crescita e riorganizzazione promosso da Confartigianato Vibo Valentia, che continua a sostenere con determinazione tutte le categorie del settore». Nicola Raffaele, insieme al presidente regionale Ivan Muraca, durante l’incontro hanno sottolineato con forza «l’importanza strategica del coinvolgimento delle nuove generazioni per la creazione di progetti innovativi e la generazione di nuove opportunità di lavoro, consolidando ulteriormente la rete imprenditoriale del territorio».