Pizzo, tavola rotonda istituzionale ed economica sulle strategie per destagionalizzare commercio e turismo in Calabria

La locandina dell’evento

La Casa della Cultura di Pizzo ospiterà, lunedì 19 maggio alle ore 10, un convegno di rilevanza strategica per l’economia calabrese dal titolo “Commercio e turismo: opportunità, diritti e strategie per la destagionalizzazione”.

Commercio e turismo

L’evento, promosso congiuntamente dall’Ente bilaterale del commercio, terziario e servizi e dall’Ente bilaterale turismo Calabria, in collaborazione con il Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Vibo Valentia, si preannuncia come un importante momento di confronto e di elaborazione di proposte concrete per affrontare una sfida cruciale per il territorio. All’incontro prenderanno parte figure di spicco del panorama istituzionale ed economico regionale.

Tra gli interventi ci sarà anche quello dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, utile a delineare le strategie regionali a sostegno del commercio e del turismo con un focus particolare sulla destagionalizzazione. Interverranno poi Fortunato Lo Papa, presidente dell’Ente bilaterale Catanzaro-Crotone-Vibo; Saverio Scarpino, presidente Ebt turismo Calabria, e Giovanni Ferrarelli, direttore Confcommercio Calabria centrale, i quali offriranno una panoramica completa sulle dinamiche attuali e sulle potenzialità di crescita dei settori coinvolti.

Esperti a confronto

Prenderanno parte anche esperti del mondo del lavoro, tra cui rappresentanti della Fondazione studi consulenti del lavoro, con l’intervento del consigliere nazionale Giuseppe Buscema. Saranno presenti anche i segretari generali delle principali sigle sindacali regionali: Giuseppe Valentino (Filcams Cgil Calabria), Antonio Bruno (Fisascat Cisl Magna Grecia Catanzaro-Crotone-Vibo) e Caterina Fulciniti (Uiltucs Uil Calabria), che porteranno l’attenzione sui diritti dei lavoratori e sulle implicazioni occupazionali della destagionalizzazione. Il punto di vista imprenditoriale sarà rappresentato da Domenico Francesco Penna, mentre Natalina Sapone, dell’Ipseoa “Gagliardi” Iis “De Filippis-Prestia” Vibo Valentia, si concentrerà sul ruolo di formazione professionale dei giovani al fine di prepararli alle sfide del mercato turistico e commerciale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Sergio Pititto, sindaco di Pizzo; Pietro Falbo, presidente della Camera di commercio Catanzaro-Crotone-Vibo; Salvatore Nusdeo, presidente Confcommercio Calabria centrale-Vibo Valentia; Francesco La Piana, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Vibo Valentia e Rosa Pitocchi, funzionaria del Centro per l’impiego di Vibo Valentia.