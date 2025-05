Assistenza domiciliare, l’Ats di Vibo vara il progetto Home care premium 2025-2028: si cercano figure professionali. Ecco i dettagli

L’Ambito territoriale sociale (Ats) n. 1 di Vibo Valentia ha annunciato l’apertura delle manifestazioni di interesse per la creazione di elenchi di liberi professionisti che collaboreranno all’erogazione di prestazioni integrative relative al progetto “Home care premium 2025”. Il progetto, promosso dall’Inps, è dedicato ai dipendenti e pensionati pubblici, ai loro coniugi e parenti di primo grado non autosufficienti, e avrà validità dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. L’iniziativa prevede il «riconoscimento di contributi economici per l’assistenza domiciliare e l’erogazione di servizi di assistenza alla persona». L’Ats di Vibo dovrà indicare all’Inps, entro il 9 giugno, almeno 3 delle prestazioni professionali richieste per la convenzione. Per questo motivo, si cercano liberi professionisti disponibili a fornire una vasta gamma di servizi, tra cui terapia occupazionale, neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, psicologia e psicoterapia, biologia nutrizionale e dietistica, fisioterapia, logopedia, servizi educativi professionali, infermieristica e assistenza alle persone con disabilità. «I professionisti interessati – si legge nella manifestazione d’interesse – devono essere iscritti al rispettivo Albo professionale, ad eccezione degli operatori sociosanitari (Oss) e socioassistenziali (Osa), per i quali è richiesta l’attestazione della relativa qualifica. Le spese per le prestazioni professionali saranno coperte dai fondi stanziati per il progetto “Home care premium 2025-2028”».

Le manifestazioni d’interesse devono essere «inviate entro il 30 maggio all’Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo Valentia tramite posta elettronica certigficata, all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it, con l’oggetto “Manifestazione d’interesse per la creazione di più elenchi di liberi professionisti per l’erogazione delle prestazioni integrative relative al progetto Home Care Premium 2025”. La domanda deve includere documento d’identità, tariffario delle prestazioni e curriculum vitae in formato europeo». L’avviso, si legge ancora nel documento, «non comporta alcun obbligo di contrattare per l’Ats e non prevede la formazione di graduatorie, ma solo un elenco di professionisti tra cui i beneficiari del progetto potranno scegliere». L’elenco sarà «aggiornato trimestralmente fino alla scadenza del progetto, prevista per il 30 giugno 2028».