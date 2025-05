Non solo profitto, il modello delle “società benefit” fa scuola a Vibo: «Generare ricchezza nel rispetto dell’ambiente e dei valori sociali» – VIDEO

Un pomeriggio di confronto tra imprenditori, giuristi ed esperti per raccontare come sostenibilità, responsabilità e impatto sociale possano diventare parte integrante della strategia aziendale

Non solo profitto, ma anche impegno concreto verso l’ambiente, le persone, le comunità. È questa la sfida delle Società Benefit, protagoniste dell’evento “Impresa con valore. Il futuro è Benefit”, che si è tenuto nei giorni scorsi nella Sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia. Un’occasione di confronto – con imprenditori, professionisti, consulenti, studenti e amministratori locali – promossa da Confindustria Vibo Valentia ed Evermind Srl Società Benefit, per ragionare su un modello d’impresa che punta a generare un impatto positivo e duraturo, senza rinunciare ai risultati economici.

Tra i relatori, esponenti del mondo imprenditoriale, giuridico e finanziario, chiamati a offrire prospettive diverse ma convergenti su un tema ancora poco conosciuto, soprattutto al Sud. A spiegarlo è Francesco Biacca, presidente di Terziario Innovativo Confindustria Vibo Valentia e CEO di Evermind, prima Società Benefit nata in Calabria: «È la sfida di oggi per proiettarci a un futuro, nel medio-lungo periodo, che ci dia la possibilità di approcciarci ai mercati con una nuova impronta, positiva, e che metta la sostenibilità al centro». Questo approccio, spiega Biacca, «rende le aziende più attrattive per i talenti e per gli investitori, incentivando gli investimenti sul territorio insieme alle comunità». Non si tratta solo di un cambio giuridico, ma di una trasformazione culturale: «Le aziende nascono per generare profitto, ma diventando Società Benefit mettono la creazione di valore sullo stesso piano, coinvolgendo comunità, territori, fornitori e clienti in una logica di economia circolare».

Dalle attività con le scuole alla tutela dell’ambiente, dalla promozione culturale alla formazione dei giovani: sono solo alcuni esempi di come un’impresa può generare valore anche per la collettività. A chiarire i contorni giuridici e gli obblighi delle Società Benefit è l’avvocato Mariangela Zito: «È un modello di gestione aziendale che consente di integrare nello statuto delle attività di beneficio comune accanto a quelle economiche. Le aziende continuano a svolgere la loro attività, ma si vincolano anche a realizzare iniziative in favore dell’ambiente, della società, dei lavoratori». Un modello che impone trasparenza e rendicontazione annuale, ma che, secondo Zito, è soprattutto una scelta valoriale: «Attualmente non esistono incentivi fiscali per chi diventa Società Benefit. È una decisione che parte dalla visione dell’imprenditore e che nel lungo periodo porta vantaggi economici ma anche reputazionali».

Un cambio di paradigma che coinvolge anche il mondo bancario, come spiega Simona Ruffolo, responsabile territoriale della Banca del Mezzogiorno – Gruppo Mediocredito Centrale: «Noi siamo molto attenti a quelli che sono i concetti di sostenibilità, di impegno sociale, di azzeramento delle disparità». Ruffolo sottolinea infatti come, pur continuando a finanziare imprese orientate al lucro, oggi si guardi con favore «a quelle che integrano nei propri progetti l’ambiente e gli impatti sociali, quindi una gestione più corretta e responsabile. Un’attenzione – sottolinea – coerente con la mission dell’istituto, che ha una forte vocazione pubblica e punta a sostenere lo sviluppo dei territori svantaggiati così come a stare a fianco alle famiglie, sposandone i progetti».

Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza l’idea che la sostenibilità non debba più essere considerata un “di più” o una moda, ma una componente strutturale della strategia aziendale. Il cambiamento non riguarderebbe quindi solo l’organizzazione interna, ma il modo in cui l’impresa si relaziona con il territorio. «Questo incontro – ha concluso Biacca – nasce proprio per sensibilizzare e ispirare la nostra classe imprenditoriale e le nuove generazioni. L’Italia è stata la prima, a livello europeo, ad avviare nel 2016 la possibilità di diventare Società Benefit. Un’opportunità importante che merita di essere sfruttata».