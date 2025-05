Sit in degli agricoltori vibonesi della Flai Cgil davanti la Prefettura: caporalato e lavoro nero al centro della protesta

Un sit-in per chiedere la piena applicazione della legge 199 del 2016, mediante l’insediamento in ogni provincia delle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

Come in tutta Italia, anche a Vibo Valentia, ieri mattina, i lavoratori dell’agroindustria della Flai Cgil hanno deciso di manifestare davanti alla Prefettura del capoluogo per sollecitare la costituzione dell’organismo dove istituzioni, sindacati e parti datoriali collaborano per predisporre misure su alloggi, trasporti, intermediazione di manodopera, prevenzione del lavoro nero in agricoltura. Bandiere in spalla e documento in mano, hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i vertici dell’Ufficio Territoriale del Governo per presentare le loro istanze.

«Il lavoro nel settore agroalimentare – ha spiegato Rinaldo Tedesco, segretario Flai Cgil Area Vasta – è ancora un mondo fatto di sommerso, schiavitù, sfruttamento della manodopera e senza sicurezza per i lavoratori impiegati. Questi presidi, così a Vibo Valentia, ed in contemporanea in tutta la regione ed il Paese, servono a dare un forte segnale verso un comparto delicato ma ancora troppo ignorato nei suoi drammatici problemi. In primis, il contrasto al caporalato e a lavoro nero».

In una nota viene specificato che «L’impegno del sindacato della Flai Cgil, non si ferma solo a ciò: anche la promozione dei cinque quesiti referendari dell’8 e 9 Giugno sono un passaggio fondamentale».

«Tutelare il lavoro, con più garanzie, tutele e sicurezza – ha continuato il dirigente sindacale Rinaldo Tedesco – passa anche attraverso il prossimo voto referendario, che ci attende . Questa per noi è una battaglia importante che possiamo e vogliamo vincere coinvolgendo lavoratori e cittadini, affinché con i cinque SI, si possano cancellare immediatamente leggi ingiuste su licenziamenti illegittimi, precarietà, sicurezza e salute negli appalti e accesso alla cittadinanza italiana».