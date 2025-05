Referendum lavoro e cittadinanza, a Jonadi un incontro per informare i cittadini sui quesiti prima del voto

Il prossimo 28 maggio, a Jonadi, si terrà un’assemblea pubblica rivolta a tutta la cittadinanza. L’incontro si svolgerà alle ore 18:30 nella sala consiliare del Comune, situata in via Nilde Iotti, e sarà un momento di confronto, approfondimento e sensibilizzazione in vista del referendum previsto per i giorni 8 e 9 giugno.

«L’iniziativa – si legge in una nota – nasce con l’obiettivo di informare i cittadini sui quesiti referendari, promuovere la partecipazione consapevole e stimolare un dibattito aperto e costruttivo su tematiche che riguardano da vicino la collettività. Durante l’incontro saranno presentati in modo chiaro i contenuti del referendum, le ragioni del Sì e del No, e sarà data voce anche a rappresentanti sindacali, delle associazioni, della politica, e a esperti e cittadini che vorranno intervenire».

Infine l’invito a partecipare per «un’occasione per esercitare pienamente il proprio diritto-dovere di cittadini, contribuendo in maniera attiva alla vita democratica del Paese».