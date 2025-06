Al porto di Vibo Marina ripartono i collegamenti in aliscafo per Isole Eolie e Milazzo: ecco gli orari

Dopo l’avvio delle minicrociere, effettuate dalle moderne motonavi delle compagnie Comerci e Savadori, che garantiscono anche il semplice trasporto di andata o ritorno, da domenica 1° giugno riparte il collegamento con aliscafo da Vibo Marina per tutte le Isole Eolie e viceversa, servizio pubblico finanziato dalla Regione Sicilia ed effettuato dalla compagnia Liberty Lines.

Le corse settimanali e gli orari

Come per gli anni scorsi, sono previste due corse settimanali, la domenica e il giovedì. L’aliscafo salpa dal porto siciliano di Milazzo alle ore 8.00, tocca Vulcano (8.55), Lipari (9.15), Salina (9.45), Panarea (10.20), Stromboli (11.10), per giungere nel porto di Vibo Marina alle ore 12.30 (banchina centrale Fiume). L’aliscafo riparte poi nel pomeriggio da Vibo Marina alle ore 16.00 per toccare prima Stromboli (17.20), poi Panarea (18.10), Salina (18.45), Lipari (19.15), Vulcano (19.55), con arrivo a Milazzo.

I numeri del Porto di Vibo Marina

Sono stati circa 18.000 i passeggeri che nel 2024 si sono imbarcati nel porto di Vibo Marina per raggiungere le Eolie, provenienti in particolare da Puglia, Basilicata, Salernitano e dall’aeroporto di Lamezia Terme, scegliendo lo scalo vibonese come via più breve per raggiungere le Sette Sorelle. Numeri che dovrebbero servire per il riconoscimento, da parte della Regione Calabria, dello scalo marittimo di Vibo Marina come porto per le Eolie e la Sicilia, che attualmente è attribuito soltanto a Villa San Giovanni e a Reggio Calabria.