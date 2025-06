Vibo Marina, un innovativo aliscafo ibrido (amico dell’ambiente) per i collegamenti con le Isole Eolie e Milazzo

Primo arrivo, alle ore 12.30 di domenica 1° giugno, dell’aliscafo della Liberty Lines che, fino al 30 settembre, effettuerà il collegamento tra Vibo Marina, le Isole Eolie e il porto siciliano di Milazzo. Ad attraccare presso la banchina Fiume è stato il traghetto veloce “Alessandro Morace”. La nave varata, nei cantieri spagnoli Armon nel 2024, ha una lunghezza di circa 40 metri e può trasportare 251 passeggeri. È un innovativo monocarena in alluminio equipaggiato con due motori Mtu power unit ibridi Rolls Roice, che consentiranno di muoversi all’interno dei porti in modalità totalmente elettrica, senza emettere fumi e rumori, per poi ricaricare le batterie durante la navigazione in mare aperto.

L’innovativo traghetto, che rappresenta un’evoluzione del trasporto marittimo veloce, sarà in servizio lungo la rotta Vibo Marina-Isole Eolie durante l’intera stagione turistica 2025 garantendo ai passeggeri una migliore esperienza di viaggio oltre a consentire di abbattere in modo significativo le emissioni inquinanti all’interno del porto.