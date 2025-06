Tropea, il Comune mette a gara le concessioni per due spazi da destinare ad attività turistico-balneari: ecco dove

Spiaggia de “Le Roccette”, foto di repertorio

In attesa di un Piano spiaggia che ancora non c’è, la Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha varato un bando pubblico per l’assegnazione di «concessioni a carattere temporaneo per finalità turistico-ricreative», riferite alla stagione balneare 2025. In particolare, vengono messe a gara le concessioni per due piccoli spazi «entrambi della dimensione massima di 50 mq (5×10) e destinati alla posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini, pattini, che richiedono l’assistenza bagnanti».

I due lotti sono situati in località “Le Roccette” e “Rocca Nettuno”. «La durata della concessione – si legge nel bando – non potrà superare i 120 giorni», salvo il potere di revoca e decadenza da parte dell’amministrazione. Possono presentare domanda «persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese, che devono essere già iscritti o impegnarsi ad iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di commercio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative». Sono previste «specifiche cause di esclusione, tra cui lo stato di fallimento o altre procedure concorsuali, misure interdittive antimafia, condanne per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio precedente, o irregolarità nei pagamenti di canoni demaniali e contributi». Inoltre, «un operatore economico non potrà essere titolare di più di una concessione nell’ambito territoriale di Tropea».

Requisiti di partecipazione e criteri selettivi

La domanda di partecipazione, «completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Tropea entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 giugno. È escluso espressamente l’invio della documentazione tramite posta elettronica certificata», sebbene un indirizzo pec sia «richiesto per le comunicazioni successive». Ogni domanda dovrà riguardare un solo lotto.

La «selezione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un punteggio ai concorrenti sulla base di diversi elementi, che riflettono l’impegno del Comune verso un turismo di qualità e socialmente responsabile»:

Creazione di posti di lavoro: fino a 1 punto per ogni persona assunta;

fino a 1 punto per ogni persona assunta; Pulizia della spiaggia adiacente: fino a 2 punti, privilegiando chi si impegna per il 100% della pulizia;

fino a 2 punti, privilegiando chi si impegna per il 100% della pulizia; Servizi aggiuntivi per categorie deboli/svantaggiate: fino a 1 punto per ogni categoria assistita (disabili, donne in gravidanza, neonati, anziani);

fino a 1 punto per ogni categoria assistita (disabili, donne in gravidanza, neonati, anziani); Qualità della proposta progettuale: fino a 2 punti, valutando pregio architettonico, rispondenza alle tradizioni locali e impiego di materiali eco-compatibili;

fino a 2 punti, valutando pregio architettonico, rispondenza alle tradizioni locali e impiego di materiali eco-compatibili; Media presenze struttura ricettiva (ultimi due anni): da 1 a 6 punti;

da 1 a 6 punti; Anni di attività nel settore turismo: 2 punti per oltre 5 anni, 1 punto per meno di 5 anni;

2 punti per oltre 5 anni, 1 punto per meno di 5 anni; Distanza struttura ricettiva dal mare: 2 punti per distanza inferiore ai 50 metri, 1 punto per distanza superiore ai 50 metri;

In caso di parità di punteggio, «si procederà a un’offerta a maggior rialzo rispetto al canone concessorio minimo. Il concessionario aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere un canone demaniale e l’addizionale regionale del 15%, oltre a stipulare una polizza fideiussoria pari al doppio del canone stagionale. Tutte le spese, imposte e tasse saranno a carico dell’aggiudicatario». L’avviso completo e la planimetria delle aree sono disponibili sull’Albo pretorio online del Comune di Tropea.