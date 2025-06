Vigili del fuoco di Vibo alle prese con carenze di organico e turni sfiancanti: l’assemblea sindacale al Comando provinciale

Si è tenuta ieri l’assemblea sindacale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, nel corso della quale si è parlato delle tante problematiche che affliggono il settore. Tra le criticità più evidenti c’è quella relativa al distaccamento della caserma di Serra San Bruno, a corto di organico. Ad aggravare la situazione i collegamenti stradali. Difficile per i mezzi di soccorso potere operare con tempestività a causa di una rete viaria precaria.

Le istituzioni presenti

Diversi i volti noti del panorama provinciale e regionale che hanno presieduto con interventi all’assemblea: Mauro Giulianella, coordinatore nazionale Cgil dei Vigili del Fuoco; Giuseppe Cilione, coordinatore regionale Cgil; Luciano Contartese, segretario Cgil Area Vasta (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia). Presenti anche i consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Antonio Lo Schiavo. A moderare l’incontro è stato Fortunato Addesi, coordinatore sindacale Cgil Area Vasta (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia).

L’intervento di Giulianella

Al tavolo tecnico Mauro Giulianella, coordinatore nazionale Cgil dei Vigili del Fuoco: «Sono tante le difficoltà manifestate quest’oggi, come per esempio quella del distaccamento della centrale di Serra San Bruno, sede molto distante per il personale che dovrà trovare una soluzione in termini di orari di lavoro, soprattutto per la carenza di organico e con i lavoratori chiamati a turni di lavoro sfiancanti». E ancora: «Io credo che il personale del corpo, ormai sottoposto a grande stress anche dovuto ai carichi di lavoro molto alti, debba rivendicare il proprio diritto e lo deve fare con forza».

La questione del distaccamento di Serra pone dei nodi sicuramente da risolvere: «La maggior parte dei vigili del fuoco sono pendolari e dunque ciò grava sulle famiglie, anche in termini economici, e sulle persone che sono costrette a partire. L’amministrazione sa che bisogna rispondere con lo straordinario alla carenza di personale».

Le parole di Contartese, Cilione e Addesi

I presenti all’assemblea

Portavoce dell’incontro Fortunato Addesi, coordinatore sindacale Cgil Area Vasta (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia): «Ci siamo riuniti oggi per presentare al coordinatore nazionale le problematiche del territorio poiché stiamo vivendo alcune carenze di personale, adesso diventate croniche. Abbiamo inoltre dei distaccamenti che stanno soffrendo sia per le sedi che sono malmesse a livello logistico e sia per il distaccamento di Serra San Bruno che è una sede montana dove nell’ultimo riordino che è stato fatto si è passati dalle 24 ore di servizio alle 12 ore, creando disagi al personale che deve garantire il servizio in tempi utili».

L’incontro si è svolto alle porte del Referendum del prossimo 8 e 9 giugno e che riguarda proprio i diritti dei lavoratori. Sotto questo aspetto si è espresso il segretario Cgil Area Vasta (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) Luciano Contartese: «Domenica e lunedì si vota per cinque quesiti referendari importantissimi che noi come Cgil stiamo portando avanti e che possono cambiare il futuro lavorativo».

Sulla questione del distaccamento della sede di Serra San Bruno si è espresso anche il coordinatore Cgil regionale, Giuseppe Cilione, che ha dato spiragli di speranza: «Sulla questione Serra San Bruno credo che, sollecitando anche il direttore regionale, riusciremo a prendere questa struttura dei Carabinieri Forestali, attualmente di proprietà del demanio e sulla quale ci sono dei problemi poiché non risponde ad alcuno dei requisiti necessari affinché possa diventare una struttura dei Vigili del fuoco. C’è comunque un’intesa e penso che in un paio di mesi potremo riuscire a chiudere e a risolvere l’iter per questa struttura».