Metalmeccanici in sciopero, venerdì il corteo per le vie di Vibo. Prc: «Mobilitazione indispensabile»

Anche Rifondazione Comunista esprime pieno sostegno allo sciopero proclamato dai metalmeccanici per venerdì 20 giugno. Diverse le manifestazioni organizzate per quel giorno in tutta Italia. In Calabria l’appuntamento è a Vibo Valentia, dove un corteo si muoverà da corso Vittorio Emanuele III (davanti alla Prefettura) fino alla sede provinciale di Confindustria.

Lo sciopero di 8 ore è stato indetto per chiedere l’apertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale, scaduto da quasi un anno per come denunciato dai sindacati.

Leggi anche ⬇️ Metalmeccanici ancora in sciopero, il 20 giugno a Vibo manifestazione regionale per chiedere il rinnovo del contratto collettivo

«In un Paese in cui i salari sono bloccati da troppo tempo e le condizioni di lavoro peggiorano, la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori diventa non solo legittima, ma indispensabile. Occorre difendere il diritto a un lavoro dignitoso, sicuro e adeguatamente retribuito», scrive in una nota Antonio Campanella, responsabile Lavoro per Rifondazione Comunista Calabria. Il partito, spiega, «sarà in piazza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, partecipando alla manifestazione regionale indetta dalle organizzazioni sindacali a Vibo Valentia».

Nei giorni scorsi anche la sezione provinciale di Sinistra italiana aveva comunicato la sua adesione alla manifestazione dei metalmeccanici.