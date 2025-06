A Vibo e Catanzaro cresce il numero dei pacchi consegnati da Poste italiane: +25% rispetto al 2024

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati dai portalettere di Poste Italiane nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Il Gruppo, guidato dall’ad Matteo Del Fante, nei primi tre mesi del 2025 ha consegnato attraverso la sua rete di portalettere e centri di smistamento 77 milioni di pacchi, «in aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato importante in un mercato competitivo e in continua evoluzione. E la tendenza evidente in tutta Italia – si legge in una nota stampa delle Poste – ha fatto registrare anche a Catanzaro e Vibo Valentia numeri record nel primo trimestre dell’anno con un incremento del + 25% allo stesso periodo dell’anno precedente». Una tendenza che in questo periodo dell’anno, in vista dei mesi estivi va consolidandosi ed anzi, come nel caso di Tropea e dintorni, «i volumi che vengono consegnati dai portalettere del centro subiscono un ulteriore incremento legato all’arrivo sul territorio di migliaia di turisti provenienti da tutta Italia e non solo».

Crescono le consegne

«In questo periodo le consegne dei nostri portalettere si moltiplicano grazie all’arrivo di tantissimi turisti che scelgono il comprensorio di Tropea per le loro vacanze. I volumi dei pacchi in arrivo se prima si aggiravano intorno alle 350 unità nelle giornate più piene, oggi, invece, siamo sulle 500 consegne al giorno, e in alcuni momenti della settimana, come il lunedì, i numeri salgono notevolmente». Lo dice la giovane responsabile del Centro di distribuzione di Poste Italiane di Tropea, Federica Morello. «Qui giornalmente viene gestita tutta la corrispondenza in arrivo e in partenza da 12 comuni della provincia di Vibo Valentia. Molti turisti si fanno arrivare i pacchi presso il villaggio ancora prima di iniziare il periodo di villeggiatura, forse perché non conoscono il territorio e non saprebbero dove reperire quei prodotti». La rete logistica in provincia di Catanzaro e Vibo Valenta «può contare su una flotta di 234 mezzi, di cui circa il 47% interamente green, fattori che hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo».

Centri di distribuzione e ritiro

Nell’area centrale della Calabria operano 8 centri di distribuzione che raggiungono una popolazione di circa 150 mila abitanti, distribuita su 140 comuni divisi tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Tra questi il centro di smistamento di Lamezia Terme, punto nevralgico di tutto il sistema logistico di Poste Italiane in Calabria.

Oltre alla logistica tradizionale «la distribuzione può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 18000 punti di ritiro (attività commerciali) e Lockers che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi, di cui 229 nelle due province di Catanzaro e Vibo Valentia, con orari di apertura estesi».

«Attraverso Punto Poste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini», conclude la nota.