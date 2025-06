Giornata mondiale del marittimo: a Pizzo il forum su dignità della persona e sicurezza a bordo delle navi promosso da Fit-Cisl Calabria

La locandina dell’evento

In occasione della Giornata mondiale del marittimo 2025, la Sala consiliare del Comune di Pizzo si prepara ad accogliere un importante convegno intitolato “My Harassment-Free Ship”. L’evento, promosso dalla FIT-CISL Calabria con il patrocinio del Comune di Pizzo, si terrà il prossimo 25 giugno alle ore 10:30 e sarà dedicato alla cruciale necessità di garantire ambienti di lavoro marittimi liberi da molestie, bullismo e discriminazioni. L’iniziativa sposa il tema lanciato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per la Giornata mondiale del marittimo, ponendo l’accento sulla dignità della persona e sulla sicurezza a bordo delle navi. L’incontro è concepito come un forum per l’ascolto, il confronto e la proposizione di soluzioni concrete per migliorare le condizioni lavorative dei marittimi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Pizzo, Sergio Pititto, e del segretario generale CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri. Seguiranno interventi di spicco da parte di esperti e rappresentanti del settore. Tra i relatori figurano il tenente di vascello (Cp) Gabriele Abbadessa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina; Tiziano Minuti, vicepresidente relazioni industriali CONFITARMA, e Vincenzo Fausto Pagnotta, segretario generale FIT-CISL Calabria. Contribuiranno inoltre al dibattito Brigida Morsellino, presidente Rete Resil e dirigente ITS Academy Catania, e Francesco Buscema e Clarissa Cricenti, psicologi, che offriranno una prospettiva sul benessere psicologico a bordo.

La FIT-CISL Calabria intende, con questa iniziativa, ribadire il proprio impegno nella promozione di un lavoro marittimo che sia non solo sicuro ed equo, ma anche profondamente rispettoso dell’individuo. I temi centrali dell’incontro saranno la prevenzione e il contrasto alle molestie e discriminazioni, l’importanza della formazione continua per il personale marittimo e lo sviluppo di una solida cultura della sicurezza in mare. L’invito alla partecipazione è esteso a lavoratori del settore marittimo, istituzioni, operatori del comparto e a tutti i cittadini interessati.