Caffo rileva Cinzano: storica acquisizione da 100 milioni di euro per il gruppo vibonese che punta a conquistare il mondo con il vermouth italiano

Il Gruppo Caffo 1915, a 110 anni dalla sua fondazione, annuncia l’acquisizione di Cinzano, storico marchio dell’enologia e della liquoristica italiana, fondato a Torino nel 1757. L’operazione segna un ulteriore passo nella strategia del gruppo guidato da Nuccio e Pippo Caffo, che negli ultimi anni ha già integrato diversi marchi storici come la Distilleria Durbino di Udine, Brosci S. Marzano, Amaro S. Maria al Monte, Grappa Mangilli, Ferro China Bisleri e, sul piano internazionale, Petrus Boonekamp.

Caffo ha rilevato Cinzano dal gruppo Campari. Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a 100 milioni di euro. «Per il Gruppo Caffo 1915, già presente in oltre 70 mercati internazionali, questa operazione rappresenta un’importante accelerazione del percorso di internazionalizzazione – è quanto ha dichiarato l’amministratore delegato Nuccio Caffo -. Cinzano, infatti, vanta una consolidata presenza sul mercato in oltre 100 Paesi nel mondo e consentirà di rafforzare in modo significativo la proiezione globale del Gruppo e dei suoi prodotti di punta, principalmente il Vecchio Amaro del Capo».

Il piano prevede una revisione profonda dell’organizzazione interna per far fronte all’aumento dei volumi previsto. «Si tratta di una vera e propria svolta epocale, la più rilevante per noi, destinata ad avere un impatto profondo sulla struttura attuale e sui processi aziendali. La nuova dimensione operativa comporterà una profonda riorganizzazione interna che coinvolgerà tutte le aree dell’azienda — dalla produzione alla distribuzione, alla logistica fino al marketing — per adeguarsi a un aumento dei volumi che sarà pressoché raddoppiato», ha aggiunto il CEO.

Il progetto prevede, inoltre, investimenti su tutta la filiera. Cinzano noto soprattutto per il Vermouth, secondo marchio più bevuto al mondo nella categoria, sarà rilanciato anche sul mercato italiano. «Il nostro impegno – prosegue Nuccio Caffo – oltre che per accrescere la nostra presenza sui mercati internazionali, sarà concentrato da subito nel rilanciare in Italia un marchio in cui crediamo, e che vogliamo contribuire a preservare e a sostenere. Questa acquisizione rappresenta un deciso investimento sul Vermouth, un segmento in forte riscoperta a livello globale e Cinzano parte da una posizione privilegiata».

Il gruppo intende valorizzare anche la tradizione spumantistica del marchio, nata agli inizi dell’Ottocento, e i suoi prodotti storici. «Nella definizione della strategia complessiva legata alla NewCo che accoglierà il ramo d’azienda Cinzano, valuteremo con attenzione il rilancio non solo dei Vermouth, ma anche degli spumanti e di altri storici prodotti del marchio – come il Cinzano bitter soda, i liquori e le grappe – con un focus particolare sulla qualità e sull’innovazione, in particolare nel canale horeca e nel mondo della mixology», ha spiegato ancora Nuccio Caffo.

L’operazione include anche l’acquisizione dell’archivio storico Cinzano, che conserva manifesti firmati da artisti del Liberty e dell’Art Déco, bottiglie ed etichette storiche, campagne pubblicitarie e documenti che raccontano oltre due secoli di storia del brand. Questo patrimonio sarà incluso nel piano di rilancio, con attenzione alla memoria visiva e all’identità del marchio.

«L’ingresso di un’azienda storica del nostro settore è il modo più significativo per celebrare il 110° anniversario del Gruppo Caffo 1915 e per noi costituisce un momento altamente simbolico che dà la misura di come le diverse generazioni della nostra famiglia siano riuscite col proprio impegno a valorizzare gli sforzi di chi li ha precedute», ha dichiarato il presidente Pippo Caffo. «Costruire il futuro affiancando ai nostri prodotti un brand storico e riconosciuto come Cinzano, rilanciandolo con la visione, la passione e l’impegno che da sempre ci contraddistinguono, sarà l’inizio di un nuovo capitolo che ci darà un ulteriore slancio e una prospettiva più internazionale».