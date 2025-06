Vibo, istituita la categoria edile all’interno di Confartigianato: Filippo Mangone eletto presidente

La Confartigianato di Vibo Valentia ha ufficialmente costituito la Categoria Edile, un nuovo organismo interno nato per rappresentare, tutelare e sostenere le imprese artigiane e le Pmi del settore delle costruzioni del territorio vibonese.

L’assemblea costitutiva, è spiegato in una nota, si è svolta il 26 giugno su iniziativa del segretario provinciale Nicola Raffaele, alla presenza di numerosi imprenditori edili, della giunta provinciale e di diversi rappresentanti di categoria. In questa occasione è stato eletto presidente all’unanimità Filippo Mangone, già vicepresidente provinciale di Confartigianato.

«La nascita della Categoria Edile rappresenta un importante passo avanti – ha dichiarato il segretario Raffaele – per consentire agli imprenditori del settore di fare rete, accedere a bandi regionali e nazionali e partecipare attivamente ai progetti promossi da Confartigianato, Conedil Fedemprese e Anaepa».

Anaepa Confartigianato (Associazione nazionale artigiani dell’edilizia) è una delle principali organizzazioni del settore a livello nazionale e si occupa di rappresentanza sindacale, formazione, tutela e aggiornamento professionale degli artigiani edili.

La nuova categoria provinciale garantirà consulenza dedicata, rappresentanza nei tavoli sindacali, partecipazione a progetti e formazione continua per tutte le imprese del comparto edile e attività affini. «Confartigianato Vibo Valentia continua così il suo impegno concreto per lo sviluppo dell’artigianato e per la crescita economica e professionale del territorio calabrese», conclude la nota.