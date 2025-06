Saldi estivi: anche a Vibo iniziano sabato 5 luglio, Confesercenti Fismo continua a promuovere lo shopping sul territorio

La locandina della campagna acquisti in città

La Calabria si prepara ad accogliere la stagione dei saldi estivi, che prenderà il via sabato 5 luglio e offrirà 60 giorni di opportunità imperdibili per rinnovare il guardaroba, fino al 2 settembre. Un’occasione attesissima per residenti e turisti, desiderosi di approfittare delle fantastiche offerte proposte dai commercianti vibonesi e calabresi. In concomitanza con l’avvio dei saldi, Antonella Petracca, presidente di Confesercenti Fismo, lancia un’importante campagna di sensibilizzazione: #acquistasottocasa. L’iniziativa invita caldamente la comunità a «privilegiare gli acquisti nei negozi di vicinato, sia nei quartieri periferici che nel centro città». L’obiettivo è chiaro: «Sostenere le attività commerciali locali, pilastri del tessuto economico e sociale del territorio». «Vivi la magia dell’estate più bella in città: tra negozi, sole e offerte da sogno», ha dichiarato attraverso un comunicato stampa la presidente Petracca. “Acquista in città… trovi passione e qualità” è il messaggio che Confesercenti Vibo Valentia intende diffondere, sottolineando come «il commercio di prossimità sia un elemento cruciale per la crescita e la coesione sociale. La Confesercenti invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa campagna, scoprendo la passione e la qualità che caratterizzano le imprese locali e contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. È il momento di dimostrare l’amore per la propria città, e i commercianti vibonesi sono pronti ad accogliere tutti con entusiasmo».

Ecco il vademecum per acquisti consapevoli e sicuri

Per garantire un’esperienza di shopping serena e senza intoppi, la sindacalista Antonella Petracca ha fornito preziosi consigli, invitando a «prestare attenzione alle etichette e alle condizioni di vendita». Ecco una guida pratica per acquisti consapevoli:

Prova dei capi: la possibilità di provare i capi è a discrezione dell’esercente, non vi è un obbligo generalizzato;

la possibilità di provare i capi è a discrezione dell’esercente, non vi è un obbligo generalizzato; Pagamenti: tutti gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti tramite carte di credito;

tutti gli esercenti sono tenuti ad accettare i pagamenti tramite carte di credito; Prodotti in vendita: i capi proposti in saldo devono avere un carattere stagionale o di moda;

i capi proposti in saldo devono avere un carattere stagionale o di moda; Indicazioni del prezzo: è fondamentale che siano chiaramente indicati il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale.

«È importante ricordare – ha poi concluso Petracca nel suo comunicato stampa – che la possibilità di cambiare un capo acquistato è generalmente a discrezione del negoziante. Tuttavia, se il capo dovesse risultare difettato o danneggiato, scatta l’obbligo per il negoziante di provvedere alla riparazione o alla sostituzione. Qualora ciò non fosse possibile, è prevista la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Per maggiori dettagli e per una completa consultazione delle normative, è possibile fare riferimento alla delibera regionale DGR n. 667 del 29/11/2024».