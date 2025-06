Tecnologie e intelligenza artificiale al servizio dell’artigianato: la visione della Cna Vibo per il futuro del settore

Il dibattito tra esponenti politici, accademici e imprenditoriali ha messo in luce scenari concreti su come innovazione e digitalizzazione possano potenziare le dinamiche economiche locali e favorire la crescita delle piccole realtà produttive

Questa mattina, presso la sala congressi “Antonino Murmura” della Camera di Commercio di Vibo Valentia, si è svolta l’assemblea elettiva della Confederazione Italiana Artigiani (Cna) vibonese, evento che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo politico e accademico. L’incontro, moderato dalla giornalista Tiziana Bagnato, è stato introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e del presidente del Cna Calabria, Giovanni Cugliari.

Il tema dell’iniziativa, dal titolo “Una visione futura, Progetti, impegno, responsabilità”, ha posto al centro del dibattito l’impatto delle nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, nel contesto produttivo e manifatturiero. A dar via ai lavori è stato il presidente uscente del Cna Vibo Valentia, Antonino Cugliari, che ha sottolineato la necessità di coinvolgere i giovani nelle imprese: «Non possiamo parlare di promozione senza includere i giovani. Le imprese non devono semplicemente accogliere i giovani, ma creare le condizioni affinché possano entrare, contribuire e crescere. Questo cambiamento non può essere imposto, ma deve essere attrattivo, costruito su un linguaggio comune, quello della tecnologia, che è il linguaggio dei giovani. Se non parliamo la loro lingua, non vedranno un futuro nelle imprese». Cugliari ha poi ribadito la necessità di un programma di cambiamento che possa concretizzarsi in un arco di tempo di circa dieci anni.

Successivamente, il professor Rocco Reina, docente all’Università Magna Grecia di Catanzaro, ha offerto una prospettiva accademica sulla questione. «Il mondo delle imprese artigiane è in grado di resistere alle difficoltà e di rispondere alle esigenze del mercato, grazie soprattutto alla manualità e alla capacità di riorganizzarsi nei momenti di crisi. L’antifragilità deve essere una caratteristica del nostro sistema», ha affermato Reina, aggiungendo che la tecnologia, pur essendo utile, non deve diventare il punto di riferimento assoluto. «Occorre che l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie siano adattate alle necessità degli artigiani, affinché possano vederle come uno strumento a loro servizio».

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Rosario Varì, ha poi fornito il punto di vista istituzionale, evidenziando come la Regione Calabria stia cercando di rispondere alle necessità del settore artigiano. «Con umiltà, abbiamo ascoltato gli artigiani e le loro associazioni, contribuendo insieme a far crescere il nostro territorio. La Calabria, anche se piccola, è ricca di risorse, dai borghi alle bellezze naturali, con Tropea a rappresentare uno dei punti di forza del turismo. E sul piano imprenditoriale, non siamo certo privi di risorse, basti pensare a realtà come Caffo, che ha acquisito Cinzano, o a Callipo, entrambe partite come piccole imprese artigiane». Varì ha concluso ricordando l’importanza di raccontare il territorio calabrese per quello che realmente è, valorizzando le sue potenzialità.

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, ha poi ribadito l’impegno dell’ente camerale a sostegno delle realtà come il Cna, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra le istituzioni e le associazioni di categoria.

A chiudere i lavori è stata la presidente nazionale del Cna, Elena Calabria, che ha messo in evidenza i cambiamenti globali, come le recenti crisi energetiche, che hanno colpito diversi settori produttivi. Calabria ha sottolineato l’importanza del dialogo continuo tra il Cna e le istituzioni, affinché l’associazione possa continuare a rappresentare efficacemente le necessità del mondo artigiano.

In conclusione, si è proceduto all’elezione del nuovo presidente del Cna vibonese, che ha visto la scelta di Rosa Dumas.