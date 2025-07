Vibo, il Comune potenzia i Servizi sociali: al via il concorso per 11 funzionari da destinare al nuovo ufficio dell’Ambito territoriale

La scadenza per le candidature è fissata alla mezzanotte del 30 luglio. L'assessore Scrugli: «Segno concreto di una politica che investe nel welfare locale»

Il Comune di Vibo ha varato ieri il bando di concorso nazionale per il reclutamento di 11 nuove figure professionali destinate all’Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo Valentia. Questa iniziativa, annunciata lo scorso marzo dall’amministrazione comunale Romeo, rappresenta un «passo significativo verso il potenziamento dei Servizi sociali sul territorio e la creazione di un Ufficio di Piano strutturato». In questo contesto, hanno fatto sapere dal Comune, «l’Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo sarà interessato infatti da 11 nuove assunzioni, con contratti a tempo pieno e determinato (fino a 36 mesi), per figure specializzate della categoria dei funzionari. Le nuove risorse andranno a costituire un Ufficio di Piano strutturato, con un impatto significativo sul miglioramento dei servizi di assistenza e sull’efficienza organizzativa».

«Questo concorso – dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli – rappresenta un traguardo importante per il nostro territorio. Potremo finalmente contare su un Ufficio di Piano stabile, con figure qualificate che ci consentiranno di garantire servizi più efficaci, tempestivi e vicini ai reali bisogni delle persone. È il segno concreto di una politica che investe sul welfare locale e sulla dignità del lavoro pubblico». I profili previsti per Vibo Valentia sono: 4 funzionari amministrativi, 2 funzionari contabili/economico-finanziari, 2 psicologi, 3 educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti. La scadenza del bando per le candidature è fissata al 30 luglio 2025 alle ore 23:59 e le candidature devono essere presentate qui.