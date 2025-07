Nuovi treni sulla tratta Lamezia-Reggio via Tropea: consentiranno ai turisti di scoprire le località della Costa degli dei

Quattro nuovi collegamenti serali per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta della Costa deli Dei, lungo la tratta Lamezia Terme Centrale-Reggio Calabria Centrale via Tropea. Aumentano i servizi del Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs), di concerto con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio, per scoprire le bellezze della Calabria a bordo dei treni per il trasporto regionale.

I collegamenti

I 4 collegamenti sono previsti ogni sabato di luglio ed agosto, sino al 31 agosto. Un treno collega Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme, con fermate a Pizzo, Zambrone, Tropea e Rosarno, con i seguenti orari: partenza da Reggio Calabria alle 21.08 e arrivo a Lamezia Terme alle 23.55. Due treni invece collegano Lamezia Terme a Rosarno e Reggio Calabria, con i seguenti orari: partenza da Lamezia Terme alle 22.04 e arrivo a Rosarno alle 00.05, partenza da Lamezia Terme alle 00.05 e arrivo a Reggio Calabria alle 02.47, un treno infine fra Rosarno e Lamezia Terme con partenza alle 00.15 e arrivo alle 01.54.

In programma, inoltre, nei giorni 27 e 28 luglio due treni aggiuntivi in occasione dell’evento Note di Fuoco, festival dell’arte pirotecnica in programma a Belvedere Marittimo (Cosenza), uno con partenza da Paola all’1:00 e arrivo a Sapri alle 2.30 e uno con partenza da Sapri alle 00.40 e arrivo a Paola alle 2.13.

Dove acquistare i biglietti

I treni serali, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, consentiranno così il rientro in tarda serata a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa per raggiungere in modo sicuro e sostenibile i luoghi dell’estate calabrese.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.