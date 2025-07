Calabria che lavora 2025, fra le eccellenze premiate anche l’azienda vibonese Boat Service dei fratelli Pisani

Dopo la presentazione avvenuta il 30 giugno a Roma nell’aula ”Caduti di Nassyria” di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, della XXIV edizione del premio ”Calabria che lavora – eccellenze calabresi”, domenica 6 luglio si è svolta la cerimonia ufficiale nella suggestiva location di Punta Piana a Palmi con la consegna dei premi ai vincitori. Tra i 35 talenti premiati, scelti tra imprenditori, ricercatori, artisti, uomini di cultura che si sono distinti, a livello nazionale e internazionale nei loro campi e che hanno contribuito a cambiare il negativo stereotipo di una Calabria incapace di emergere, vi è anche un’azienda vibonese che si è distinta in Italia e in Europa nel settore dei servizi alla marineria.

Si tratta della ”Nautica Pisani marine service” con sede a Vibo Marina. Un traguardo che racconta una passione per il mare e i motori, una storia iniziata quasi un secolo fa quando Giuseppe Pisani pianta il primo seme di quella che sarebbe diventata una tradizione di famiglia. L’attività passa poi al figlio Franco, reduce da un campo di concentramento nazista da cui riuscì a uscire vivo grazie alla sua attività di esperto meccanico, apprezzata dagli stessi carcerieri.

Nel dopoguerra entra in officina anche il figlio Vincenzo, imparando ogni segreto, ascoltando attentamente ogni rumore, ogni vibrazione di un motore marino. Poi arrivano Giancarlo e Cristian, figli di Vincenzo, cresciuti tra chiavi inglesi, barche, motori e racconti di mare: rappresentano oggi la quarta generazione dalla saga della famiglia Pisani. Nel 2000 i Pisani decidono di fare un passo importante: firmare il contratto come Service Man ufficiale per i motori marini da diporto. Da quel momento inizia una nuova avventura. Man crede nelle officine Pisani ed avvia un percorso di formazione e specializzazione che si svolge tra Genova e Norimberga.

Si tratta di un periodo di intenso impegno, alla fine del quale i Pisani sono preparati a lavorare con i migliori cantieri navali al mondo. Infatti, in poco tempo, arrivano i primi incarichi importanti: Ferretti Group,, con i suoi brand di punta (Pershing, Riva, Mochi, Custom Line, Wally) ma anche Azimut, Sanlorenzo e molti altri. Lavorare per questi nomi significa anche essere sempre pronti con la valigia in mano, gli armatori chiedono infatti rapidità, precisione e soluzioni efficaci in qualsiasi porto del Mediterraneo. Negli anni, grazie alle competenze e all’impegno quotidiano, al lavoro di squadra e al supporto costante del padre Vincenzo, i fratelli Pisani conquistano la fiducia di Man, distinguendosi tra i 53 Service Man presenti in Italia, un risultato che riempie di orgoglio.

Ma nel 2004 arriva un’altra sfida: Man sceglie i Pisani per operare in Turchia, presso i cantieri Sirena Yachts di Istambul e Yalova, dove eseguono i test drive e rilasciano la certificazione di conformità dei motori prima della consegna agli armatori. Un momento delicato e importantissimo in quanto da esso parte il viaggio di ogni imbarcazione pronta a solcare i mari di tutto il mondo. Dal 2019 Man ha iniziato a commercializzare anche le eliche di superficie TopSystem, un sistema di propulsione ad alte prestazioni per yacht con carene particolari e velocità elevate.

E anche su questo fronte i Pisani sono presenti. Grazie alla formazione continua in Germania, Nautica Pisani è oggi Master Dealer ufficiale sia per Man che per TopSystem. E così, tra viaggi, officine, porti, cantieri e motori, sono passati 25 anni di collaborazione con Man. Un traguardo che racconta molto più di un semplice rapporto lavorativo; racconta la storia di una passione e di un impegno per portare anche la Calabria a traguardi importanti in tutto il mondo.