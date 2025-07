Ats Spilinga, la neonata azienda speciale “Poro-Costa degli Dei” per i Servizi sociali cerca 6 professionisti. Ecco i dettagli

Parte ufficialmente l’operato della neonata Azienda speciale consortile “Poro – Costa degli Dei” per la gestione dei servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale di Spilinga, che vede associati 16 Comuni del Vibonese (Tropea, Zambrone, Ricadi, Briatico, Zungri, Drapia, Zaccanopoli, Parghelia, Joppolo, Nicotera, Rombiolo, Filandari, Cessaniti, San Calogero, Limbadi e naturalmente Spilinga). L’avvio di questa nuova realtà, la riorganizzazione degli uffici e le prossime assunzioni di personale specializzato sono stati al centro di un proficuo confronto tra il presidente designato del CdA della nuova Azienda consortile, Massimo Barbieri, e l’assessore regionale alle Politiche sociali, Caterina Capponi. L’incontro ha ribadito la piena sinergia tra l’Ambito sociale e la Regione Calabria, fondamentale per il percorso di attuazione dell’Azienda e il potenziamento dei Servizi offerti ai cittadini. La forma aggregativa scelta, dati i 16 Comuni che compongono l’Ats, permetterà di ottimizzare la gestione e l’erogazione dei Servizi sociali, superando le frammentazioni e garantendo una risposta più efficace alle esigenze del territorio.

I servizi offerti e sfide future

I servizi offerti spazieranno dall’assistenza domiciliare al supporto per le fasce più deboli, dall’inclusione sociale al sostegno per le famiglie e i minori. Tra gli obiettivi primari vi è la costruzione di una rete capillare di supporto, capace di intercettare i bisogni emergenti e di fornire risposte concrete. Tuttavia, l’assessore Capponi e il presidente Barbieri hanno riconosciuto che «l’avvio comporterà anche delle sfide da affrontare, tra cui la necessità di armonizzare le diverse realtà comunali, la gestione efficiente delle risorse e l’implementazione di nuovi modelli di intervento. La collaborazione tra i Comuni associati sarà cruciale per superare queste criticità e garantire il successo dell’iniziativa».

Riorganizzazione uffici e opportunità di lavoro

In questo contesto di riorganizzazione e potenziamento, un’importante novità riguarda il reclutamento di personale specializzato. È stato infatti pubblicato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali un bando di concorso nazionale finalizzato proprio al potenziamento degli Ambiti territoriali sociali. Per l’Ambito di Spilinga sono previste 6 nuove assunzioni con contratti a tempo pieno e determinato (fino a 36 mesi), destinate a figure di funzionari. Si tratta di un’opportunità concreta per giovani professionisti ed esperti del settore di contribuire attivamente allo sviluppo dei servizi sociali sul territorio. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 30 luglio. I profili professionali richiesti sono: