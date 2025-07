Rete lavoro agricolo di qualità nel Vibonese, Porcelli (Coldiretti): «Iniziativa che mette al centro la legalità e il rispetto dei lavoratori»

A margine della riunione svoltasi ieri mattina in Prefettura a Vibo Valentia, dedicata all’istituzione della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, il presidente di Coldiretti Vibo Valentia, Giuseppe Porcelli, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Abbiamo accolto con favore l’istituzione della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, riconoscendone il valore strategico per sostenere e rilanciare l’agricoltura sul nostro territorio. È un’iniziativa che va nella giusta direzione, perché mette al centro la legalità, la qualità del lavoro e il rispetto della dignità dei lavoratori».

«Nel corso della riunione -continua -, abbiamo voluto condividere la nostra visione di sviluppo per il comparto agricolo locale, proponendo l’applicazione della legge sulla multifunzionalità delle imprese agricole come leva di crescita. Affidare alle aziende agricole attività come la manutenzione del verde pubblico rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il ruolo dell’agricoltura nella cura del territorio e per generare nuova occupazione».

«Siamo consapevoli delle sfide che il settore sta affrontando, a partire dalla carenza di manodopera e dalla necessità di contrastare fenomeni come il caporalato. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare la collaborazione con lo Sportello Unico per l’Immigrazione, che oggi rappresenta un punto di riferimento essenziale per garantire alle imprese l’accesso a lavoratori regolari, formati e tutelati».

«Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto Colosimo per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso le esigenze del mondo agricolo. Solo attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni e territorio possiamo costruire un’agricoltura sempre più sostenibile, inclusiva e di qualità», conclude.