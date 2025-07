FlixBus potenzia le tratte con Vibo Valentia, 7 corse a settimana per Roma e Napoli

FlixBus ha potenziato le tratte con Vibo Valentia per l’estate, per offrire a chi parte dal territorio ancora più opportunità di viaggio in tutta Italia. Inoltre, la società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza dalla città fino a settembre 2025: i dati che emergono fotografano le preferenze dei Vibonesi per le vacanze estive.

Dal territorio verso oltre 20 destinazioni in tutta Italia, da Bolzano a Trapani

Oggi da Vibo Valentia si possono raggiungere, senza alcun cambio, oltre 20 destinazioni in tutta Italia: da un lato, questo consentirà a chi parte dal territorio di scegliere fra mete diversissime per i propri viaggi. Dall’altro, grazie all’incremento nella frequenza dei collegamenti le linee FlixBus potranno contribuire a incentivare la scoperta del territorio vibonese e della Calabria intera.

Per tutta l’estate,i collegamenti verso Roma opereranno con una frequenza più elevata: per la Capitale partiranno dalla fermata di Viale della Pace, adiacente al Palazzetto dello Sport, fino a sette corse alla settimana. La frequenza salirà a sette corse settimanali anche sulle tratte operative con Napoli, Salerno e Caserta. Chi è diretto in Sicilia, inoltre, potrà raggiungere fino a 14 volte a settimana Messina, Catania e l’aeroporto di Fontanarossa, e fino a sette volte Palermo, Trapani, Siracusa, Enna e Taormina. Come sempre, su molte rotte domestiche saranno attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

Le preferite di chi parte da Vibo Valentia: vince Roma, ma è boom di prenotazioni per la Sicilia

Nella classifica delle destinazioni più gettonate dai Vibonesi dominano Catania, Bari e Cosenza. In generale, è la Sicilia la meta preferita, con ben quattro città su dieci presenti in top ten: