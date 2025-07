La guida di Top Pizza Italia incorona due pizzerie vibonesi tra le migliori del 2025, ecco quali sono

Nella nuova edizione della guida 50 Top Pizza Italia, che ogni anno seleziona e segnala le migliori realtà della ristorazione legata al mondo della pizza, compaiono anche due insegne della provincia di Vibo Valentia. Si tratta di Da Ribaudo di Tropea e della Premiata Forneria di Vibo Valentia, entrambe inserite nella sezione dedicata alle ”Pizzerie eccellenti”, categoria che raccoglie locali di particolare rilievo sul territorio nazionale per qualità dell’offerta e della proposta gastronomica.

Per Da Ribaudo, si tratta di una conferma che premia la costanza e l’attenzione al dettaglio. I titolari del locale, attivo da diversi anni nella cittadina tirrenica, hanno messo in evidenza che «anche quest’anno è arrivato un meraviglioso riconoscimento. «Essere nuovamente inseriti nella guida – hanno continuato – è un’emozione indescrivibile che ripaga il lavoro quotidiano e la passione che mettiamo in ogni dettaglio. Il nostro impegno costante – hanno aggiunto –, la dedizione, la formazione continua e la cura della comunicazione sono i pilastri che ci guidano per far risplendere e far conoscere sempre di più la nostra amata pizzeria. Oggi siamo una realtà solida e riconosciuta, con tanti sogni e progetti ancora da realizzare. È proprio questa visione condivisa che ci dà la forza di puntare sempre più in alto. Non è un percorso semplice, ma ogni giorno tutta la squadra Ribaudo si impegna al massimo per soddisfare le esigenze dei clienti, rispettare le materie prime, valorizzarne la qualità e trasmettere felicità attraverso una semplice, autentica pizza».

Parole simili anche da parte dei titolari della Premiata Forneria, che sottolineano il legame con il territorio e la soddisfazione per un risultato frutto di un lavoro di squadra: «È un grande onore rappresentare la provincia di Vibo Valentia in una guida così ambita – affermano –. Questo riconoscimento è il frutto di un lavoro costante, della fiducia dei nostri clienti e della volontà di offrire ogni giorno una pizza che parli di territorio, passione e qualità».