Ance Vibo, Domenico Ceravolo eletto nuovo presidente: «Il settore ha bisogno di serietà e visione»

L’assemblea generale degli associati dell’Ance Vibo ha eletto Domenico Ceravolo nuovo presidente per il periodo 2025-2029. L’elezione – si legge in una nota stampa dell’Associazione – si è svolta nell’ambito del rinnovo degli organi statutari e ha registrato un’ampia partecipazione degli associati, segno tangibile dell’interesse e della volontà condivisa di rafforzare l’identità e la rappresentanza del settore edile sul territorio.

In apertura dei lavori, il neopresidente Ceravolo ha rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente, Domenico Letizia, per l’impegno profuso durante il suo mandato, riconoscendone il valore in termini di esperienza e competenza. Un patrimonio che – ha sottolineato Ceravolo – sarà importante continuare a condividere all’interno del Consiglio, con il contributo attivo del past president.

La nuova squadra Ance

Insieme al presidente Ceravolo è stata eletta anche la nuova squadra di presidenza che guiderà l’azione associativa nei prossimi anni. Ne fanno parte: Anita Ruffa, vicepresidente; Stefano Guastalegname, tesoriere; Daniele Bruni, Massimo Colacchio, Antonio Gentile e Gaetano Macrì, membri del Consiglio generale. Un team imprenditoriale eterogeneo, che si distingue per esperienza, visione e radicamento nel tessuto economico provinciale.

Il neopresidente Domenico Ceravolo porta con sé una profonda esperienza maturata nell’impresa di famiglia, attiva dal 1994. Ingegnere civile con una forte passione per l’architettura contemporanea e il design innovativo, ha collaborato con l’azienda fin da giovane, consolidando oltre 10 anni di esperienza nella gestione di commesse complesse per committenti pubblici e privati.

Le prime parole del presidente

La sua visione unisce tradizione costruttiva e approccio moderno, con particolare attenzione all’eccellenza esecutiva e al controllo qualità. Rappresenta la seconda generazione alla guida dell’impresa, portando una leadership che coniuga esperienza consolidata, spirito innovativo e un forte legame con il territorio, inteso come valore identitario e leva strategica per una crescita sostenibile. Nel suo discorso di insediamento, Ceravolo ha tracciato le priorità e le linee guida del mandato: «La fiducia che mi avete accordato rappresenta per me un mandato preciso: essere la voce di chi ogni giorno guida imprese che creano valore per questa provincia. Il settore edile non ha bisogno di retorica, ma di chiarezza, serietà e visione».

Il nuovo presidente ha evidenziato le principali criticità che gravano sul comparto: la pressione burocratica, la difficoltà nell’accesso al credito, la concorrenza sleale, il declino demografico e la carenza di manodopera qualificata. Tuttavia, ha sottolineato anche le opportunità concrete che il contesto attuale offre: «Il Pnrr, la Zes, i fondi per la rigenerazione urbana e per il recupero dei centri storici sono strumenti che dobbiamo saper utilizzare con competenza e responsabilità». Un messaggio chiaro anche sulla visione del ruolo associativo: «Spetta a noi contribuire alla scrittura delle regole e delle strategie dello sviluppo, abbiamo il dovere di portare sul tavolo proposte serie e sostenibili. Costruire significa trasformare spazi, generare opportunità. È un contributo concreto e duraturo alla crescita del nostro territorio».

Obiettivi

Ceravolo ha poi annunciato il potenziamento della rete di relazioni istituzionali, formative e associative: «Guarderemo ai modelli di eccellenza italiani, come quelli di Lombardia ed Emilia-Romagna, adattandoli alle nostre realtà per costruire scuole edili moderne e garantire apprendistati di qualità. Vogliamo offrire ai giovani un mestiere e alle imprese le competenze che servono». La squadra appena eletta – conclude il comunicato – lavorerà fianco a fianco con il presidente per rafforzare la capacità operativa dell’associazione, sostenere lo sviluppo delle imprese e contribuire a rilanciare il settore delle costruzioni come motore della rigenerazione territoriale, sociale ed economica.

L’Assemblea Generale ha salutato con entusiasmo l’avvio di una nuova fase per Ance Vibo Valentia, fondata su competenza, concretezza e coesione.