Vibo, il Comune attiva il monitoraggio in tempo reale degli investimenti: nel 2024 generato Pil aggiuntivo per 58 milioni e 846 occupati in più

Nel 2024 le spese del Comune di Vibo hanno generato circa 58 milioni di euro di Pil aggiuntivo (20 milioni da impatto diretto, 17 milioni da impatto indiretto e 21 milioni da impatto indotto), 846 occupati equivalenti a tempo pieno, 56,6 milioni di redditi per famiglie e imprese, 17,1 milioni di gettito fiscale per lo Stato.

Dati che sono un assaggio di quello che promette di fare la collaborazione tra Amministrazione comunale e la società di consulenza OpenEconomics, che oggi hanno annunciato l’attivazione del servizio Externalytics | Comuni, la piattaforma digitale che analizzagli impatti economici, sociali e ambientali dei progetti e delle politiche.

«Grazie all’elaborazione dei dati attraverso modelli di analisi riconosciuti da fonti istituzionali nazionali ed europee – spiega una nota di Palazzo Razza -, Externalytics misura con criteri oggettivi gli impatti socioeconomici dei progetti, confronta le alternative, migliora la trasparenza e rafforza il dialogo con cittadini e stakeholder. L’avvio operativo conclude il percorso iniziato con la presentazione ufficiale di gennaio e colloca Vibo Valentia fra le amministrazioni più innovative del Paese nella smart governance».

In altre parole, la piattaforma permette all’amministrazione di «valutare i progetti futuri con l’analisi costi–benefici; decidere in modo più consapevole – in base a dati d’impatto – tra differenti opere progettuali, eventuali varianti e alternative; misurare con precisione gli impatti socioeconomici generati dalle diverse politiche; comunicare in modo trasparente con cittadini e stakeholder promuovendo un dibattito pubblico consapevole e costruttivo». Contestualmente al lancio di Externalytics, è stato presentato il footprint economico elaborato da OpenEconomics sulla spesa 2024 del Comune, con i dati accennati all’inizio.

«Con Externalytics passiamo dalla rendicontazione ex-post alla governance in tempo reale: uno strumento gratuito per l’ente che aumenta la qualità dei servizi e la fiducia dei cittadini», ha dichiarato il sindaco Enzo Romeo.

«L’operatività della piattaforma dimostra come dati aperti, modelli validati e cloud nazionale possano rendere la spesa pubblica più efficace e comunicabile», ha aggiunto Daniele Nardone, responsabile Innovation di OpenEconomics.

Per il Comune l’accordo per la fornitura della piattaforma è a costo zero, con la possibilità di servizi avanzati erogati “on demand”. Nei prossimi mesi saranno attivati i moduli di analisi predittiva e pianificazione integrata, estendendo la copertura da opere pubbliche e servizi municipali all’intero ciclo di programmazione della spesa del comune. Con questa iniziativa, Vibo Valentia apre la strada a un modello replicabile di governance digitale e trasparente, in linea con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e con le migliori pratiche europee di valutazione d’impatto.