Comune di Ionadi, al via 20 tirocini formativi

Pubblicato l'apposito avviso rivolto a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Saranno 20 i tirocinanti della Regione che, a breve, inizieranno il loro percorso formativo presso il Comune di Ionadi. Nei giorni scorsi l’Ente guidato dal sindaco Antonio Arena ha pubblicato l’apposito avviso per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga. Il bando scadrà il prossimo 14 gennaio alle ore 12. I tirocinanti, una volta selezionati, saranno suddivisi in quattro ambiti: culturale, sociale, ambientale e tutela dei beni comuni. «L’avviso – sottolinea oggi il sindaco Arena – darà la possibilità di riattivare le esperienze e le professionalità di lavoratori che, ad oggi, purtroppo, si trovano fuori dal mercato del lavoro. Al riguardo, un plauso voglio rivolgerlo a coloro che hanno da poco terminato il loro tirocinio nel nostro Comune, i quali si sono spesi con professionalità e dedizione, contribuendo in modo fattivo al buon andamento della macchina amministrativa. La misura decretata dalla regione Calabria – conclude – offrirà nuovamente un’opportunità a venti persone, con l’augurio che finito il periodo dei tirocinio possano rimettersi in gioco e, con l’ausilio di Enti e con l’attuazione di misure adeguate, venga loro permesso di svolgere un lavoro più remunerativo e duraturo».