Spilinga apre le porte al turismo con il primo Ufficio turistico e Infopoint: un passo fondamentale verso lo sviluppo del borgo

L'inaugurazione sarà venerdì 1 agosto alle ore 19 nella sede designata all'interno dell'Accademia internazionale di cucina mediterranea in via Bellini.

La locandina dell’evento

Spilinga si prepara ad accogliere i visitatori con una nuova risorsa strategica: venerdì 1 agosto, alle ore 19 si inaugura il primo Ufficio turistico e Infopoint del borgo proiettato verso un futuro di valorizzazione turistica e sviluppo sostenibile. L’Amministrazione comunale annuncia infatti l’apertura di questo «punto di riferimento cruciale, concepito non solo come un semplice ufficio di informazioni, ma come il tassello iniziale di un progetto ben più ampio e ambizioso di crescita locale». L’obiettivo è chiaro: «Accogliere al meglio chi desidera scoprire le meraviglie di Spilinga e valorizzare il vasto patrimonio del territorio». L’Ufficio turistico e Infopoint per l’Amministrazione di Enzo Marasco «rappresenta il primo passo tangibile di un progetto di sviluppo che include già l’Accademia internazionale di cucina mediterranea, pienamente attiva e pronta ad offrire esperienze culinarie autentiche. A ciò si aggiunge l’idea progettuale di un “Albergo diffuso”, attualmente in corso, che mira a recuperare e riqualificare le strutture esistenti per offrire un’ospitalità diffusa e integrata nel tessuto del borgo».

Per la prima volta, «Spilinga guarda al turismo come un’opportunità concreta di crescita economica e culturale. L’approccio – hanno fatto sapere dal Comune – va oltre la semplice promozione dei suoi prodotti tipici – prima fra tutti la celebre ‘Nduja – per abbracciare la creazione di itinerari tematici diversificati. Si punterà su percorsi enogastronomici, rurali e culturali, sfruttando anche la strategica vicinanza con mete internazionali di grande richiamo come Tropea e Capo Vaticano». Il nuovo Infopoint risponderà a un’esigenza sentita da molti visitatori che, spesso arrivando a Spilinga, si trovano disorientati senza sapere cosa fare o dove andare. Ora avranno un luogo dove ricevere indicazioni chiare e dettagliate per:

Scoprire itinerari, eventi e attrazioni locali: dalle bellezze naturali alle tradizioni culturali, l’ufficio sarà una guida completa;

Ottenere consigli pratici: dove mangiare la vera cucina locale, trovare alloggio, gustare un gelato artigianale, visitare un'azienda agroalimentare o esplorare siti di interesse culturale;

Trovare supporto per esperienze autentiche: l'obiettivo è garantire che ogni visita a Spilinga si trasformi in un'esperienza indimenticabile e ricca di scoperte.

«Alla presentazione del nuovo servizio – hanno ancora fatto sapere dal Comune – seguirà uno showcooking con degustazione a cura dello chef Roberto Spizzirri, un'occasione unica per assaporare le eccellenze gastronomiche del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo importante evento che segna l'inizio di una nuova era per il turismo a Spilinga».