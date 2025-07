Parco delle Serre: 22 tirocinanti Tis stabilizzati con il contributo regionale da 54 mila euro per ogni assunzione

Con la deliberazione n. 32 del 28 luglio 2025, il Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale delle Serre, Alfonso Grillo, ha dato il via al percorso amministrativo per l’assunzione a tempo indeterminato di 22 Tirocinanti di inclusione sociale (Tis) attualmente in servizio presso l’Ente. La misura si inserisce nel Piano Straordinario di Stabilizzazione promosso dalla Regione Calabria, che prevede un contributo regionale di 54 mila euro per ciascun tirocinante assunto, spalmato sul periodo 2025–2029. L’iniziativa punta a superare una lunga fase di incertezza occupazionale per queste figure, che negli anni hanno operato nel parco senza un contratto stabile, svolgendo mansioni a favore dell’ambiente e della collettività. La procedura, che sarà avviata attraverso i centri per l’impiego in base all’articolo 16 della legge 56/1987, terrà conto dell’esperienza maturata dai Tis all’interno dell’Ente.

«Questo non è solo un atto amministrativo – ha dichiarato Grillo – ma un gesto che restituisce senso alle istituzioni. In questi anni, molti di questi lavoratori sono diventati parte viva e integrante del nostro Ente. Ne hanno condiviso fatiche, obiettivi, visioni. Oggi possiamo finalmente offrire loro stabilità, continuità e riconoscimento. È un dovere morale, prima ancora che giuridico. Ed è anche un atto di civiltà». Grillo ha poi rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e alla giunta regionale: «Desidero ringraziare con convinzione il presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, per la visione riformatrice e il coraggio amministrativo con cui ha fortemente voluto e promosso questo piano di stabilizzazione. Un plauso va all’intero governo regionale, che ha saputo tradurre un bisogno sociale in un’opportunità concreta. Si tratta di una scelta politica che dimostra attenzione non solo ai diritti dei lavoratori, ma anche alla rigenerazione del tessuto amministrativo, troppo spesso penalizzato da carenze strutturali». Il Commissario ha espresso gratitudine anche al direttore del parco, Francesco Maria Pititto: «Un sentito ringraziamento va anche al direttore del Parco, Francesco Maria Pititto, che ha accompagnato con rigore, professionalità e spirito di servizio l’iter amministrativo che ha condotto a questa importante deliberazione. La sua presenza istituzionale e la competenza dimostrata rappresentano un punto di equilibrio prezioso per la piena attuazione di questa fase».

Nel dettaglio, il Parco delle Serre ha previsto: l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) dei 22 Tis; l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) 2025–2027; la richiesta al centro per l’impiego di attivare criteri premiali per valorizzare l’esperienza maturata; la conclusione dell’iter entro il 31 agosto 2025, in linea con le indicazioni regionali. «Il parco – ha aggiunto Grillo – è sempre più un modello di integrazione tra tutela ambientale e responsabilità sociale. Lavorare nella pubblica amministrazione, specie in un’area protetta, significa anche educare alla cura del bene comune. Stabilizzare questi lavoratori significa dare loro il giusto riconoscimento, ma anche garantire al parco risorse umane motivate, formate e radicate nel territorio. In questo modo costruiamo un’istituzione solida, presente, capace di rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo».

L’Ente sottolinea così il proprio ruolo anche sul piano sociale, oltre che ambientale, offrendo un esempio di gestione pubblica orientata alla stabilità occupazionale, soprattutto nelle aree interne. «In un tempo di sfiducia e frammentazione – ha concluso Grillo – la pubblica amministrazione può e deve ritrovare una funzione educativa e rigenerativa. La stabilizzazione dei Tis è un primo passo. Ma è anche un segnale forte: il Sud non è solo attesa o emergenza, è anche capacità di costruire futuro».