Soriano, l’amministrazione comunale avvia la procedura di stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale. Il sindaco: «Passo importante di giustizia sociale»

La piaga sociale della precarietà e le quotidiane sfide dei lavoratori per difendere i propri diritti. Quella dei tirocinanti di inclusione sociale è stata una lunga battaglia, condotta a più livelli, per riuscire a strappare la tanto agognata stabilizzazione.

Nel suo piccolo l’amministrazione comunale di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, sta cercando di contribuire alla soluzione. Con volontà dell’attuale giunta, infatti, è stata ufficialmente deliberata la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale (Tis). La procedura, in pratica, consentirà di trasformare in contratti a tempo indeterminato le posizioni di tre tirocinanti, da anni impegnati con dedizione nei servizi pubblici locali. Un risultato non scontato, reso possibile dalla volontà politica e dalla determinazione dell’Amministrazione comunale che si è attivata per tempo, rispettando tutte le scadenze tecniche e normative previste dalla Regione Calabria.

Valorizzazione sul lavoro

La stabilizzazione si inserisce nel Piano straordinario di stabilizzazione varato dalla Regione Calabria, che prevede per ogni Tis assunto un contributo complessivo di 54.000 euro, distribuito su base pluriennale (2025–2029). La procedura di reclutamento sarà attivata tramite i Centri per l’impiego, nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione alla valorizzazione dell’esperienza maturata.

Ecco, a tal proposito, le parole dello stesso primo cittadino De Nardo: «Si tratta di un atto concreto e fortemente voluto, che rappresenta un impegno morale nei confronti di lavoratori che hanno dimostrato costanza, senso del dovere e spirito di servizio verso la comunità. L’Amministrazione esprime orgoglio per questo traguardo, che rappresenta un passo importante di giustizia sociale e valorizzazione del lavoro, e un investimento reale nel capitale umano e nel rafforzamento dei servizi per la comunità. A loro un augurio sincero per un futuro lavorativo sereno e ricco di soddisfazioni e mi auguro che questa determinazione dell’Amministrazione Comunale porti a ogni singolo tirocinante gioia, stabilità e crescita personale».