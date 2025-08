Vibo, il Comune stabilizza 9 tirocinanti. Romeo: «Garantiamo futuro a persone che hanno contribuito alla vita dell’ente»

Un traguardo atteso e di importanza sociale e organizzativa è stato raggiunto a Vibo Valentia. La Giunta Comunale, nell’ultima seduta utile, ha approvato all’unanimità la delibera che autorizza la stabilizzazione di 9 tirocinanti di inclusione sociale (tis), figure che «da anni operano con dedizione al servizio della comunità vibonese». Questa decisione – si legge in una nota stampa di Palazzo Razza – conclude un processo di stabilizzazione «iniziato già nei mesi scorsi con le procedure di mobilità esterna e si concretizza nel rispetto dei rigorosi equilibri economico-finanziari dell’Ente. Questo provvedimento non solo garantisce un lavoro stabile e dignitoso a nove famiglie ma permette di valorizzare competenze già acquisite».

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «La stabilizzazione dei nostri tis non è solo un atto dovuto verso chi ha dimostrato impegno e dedizione, ma è un segnale forte del nostro impegno per una società più giusta e inclusiva. Dal punto di vista sociale, garantiamo dignità e futuro a persone che hanno contribuito attivamente alla vita del Comune. Questa Amministrazione progressista ha sentito il dovere di portare a termine un percorso che unisce equità sociale e responsabilità finanziaria».

Anche l’assessore al personale, Marco Talarico, ha commentato con orgoglio la conclusione del processo: «Fin dal mio insediamento, ho seguito con grande attenzione e determinazione il complesso processo di stabilizzazione che, iniziato già nei mesi scorsi con le procedure di mobilità esterna per il trasferimento di tre unità dall’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) al Comune di Vibo Valentia, si conclude oggi con la stabilizzazione dei 9 tis che da anni erano in forza al nostro Ente. È stato un percorso articolato, che ha richiesto un impegno costante nel dialogo con le istituzioni regionali e una scrupolosa analisi delle opportunità normative e finanziarie. Oggi, grazie a un lavoro di squadra e alla ferma volontà politica di tutta la coalizione, possiamo dire di aver portato a termine questo obiettivo, assicurando non solo un riconoscimento ai Tirocinanti, ma anche un prezioso contributo alla produttività del nostro personale. Questo successo dimostra che è possibile coniugare le esigenze del personale con la sostenibilità dei conti pubblici, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi».

«La stabilizzazione dei 9 lavoratori, inquadrati nell’Area degli Operatori – ex Cat. A – con contratto a tempo indeterminato e part-time (18 ore), è resa possibile anche grazie al contributo della Regione Calabria, che garantirà un sostegno economico significativo per ciascun tirocinante stabilizzato, pari a 54.000,00 euro da erogarsi su base pluriennale fino al 2029. Il Comune – conclude la nota – si impegna a richiedere al Governo nazionale e regionale di storicizzare tale contributo per la copertura integrale dei costi anche negli anni successivi. La procedura di reclutamento avverrà tramite l’articolo 16 della Legge 56/1987 (avviamento a selezione tramite i Centri per l’Impiego), con l’applicazione di criteri premiali oggettivi per i Tis già impiegati presso l’Ente, valorizzando così l’esperienza maturata sul campo».