Inaugurato a Spilinga il nuovo Punto Informazioni Turistiche: tecnologia, identità e accoglienza per promuovere il territorio

Inaugurato a Spilinga il nuovo Punto Informazioni Turistiche, ospitato nel suggestivo Palazzo La Torre di via Bellini, già sede dell’Accademia Internazionale della Cucina Mediterranea. Un luogo simbolico che diventa oggi cuore pulsante dell’accoglienza e della promozione del territorio. Ad aprire l’evento il sindaco Enzo Marasco, che ha evidenziato l’importanza strategica di questo presidio per lo sviluppo turistico del borgo, punto di riferimento per i visitatori e vetrina dell’identità locale. A seguire l’intervento del vice sindaco Franco Barbalace, ideatore e progettista del brand turistico di Spilinga, che ha illustrato la visione alla base del progetto: costruire un’identità territoriale forte, autentica e innovativa, capace di attrarre un turismo consapevole, sostenibile e di qualità.

Il direttore dell’Accademia, Corrado Rossi, ha sottolineato il valore della sinergia tra cultura gastronomica e accoglienza, mentre Simone Tocco, sviluppatore degli strumenti digitali, ha presentato le nuove tecnologie a disposizione dei turisti: monitor con intelligenza artificiale, mappe interattive, portali web e materiali digitali multilingue, pensati per offrire un’esperienza turistica moderna, accessibile e coinvolgente. Molto apprezzata anche la testimonianza di Gianfranco Pugliese, fondatore di “Casa Micia”, la prima casa vacanze di Spilinga presente su Booking.com, che ha raccontato la sua esperienza e le opportunità offerte dal territorio in chiave ricettiva.

Leggi anche ⬇️ Spilinga apre le porte al turismo con il primo Ufficio turistico e Infopoint: un passo fondamentale verso lo sviluppo del borgo

«Il nuovo punto informativo – è scritto in un comunicato stampa – rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di rilancio turistico del Comune di Spilinga, fondata sull’innovazione, sull’autenticità e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Una vera e propria porta d’ingresso per scoprire le meraviglie del territorio: dai produttori di ‘nduja alle esperienze sul Monte Poro, patria del Pecorino Dop, fino alle escursioni verso le vicine Capo Vaticano, Tropea e, in futuro, le Isole Eolie. A partire da lunedì, l’ufficio sarà pienamente operativo, offrendo anche un’area dedicata alla vendita di prodotti tipici, gadget e souvenir, a sostegno dell’identità locale e delle economie del posto. Con questa iniziativa, Spilinga si apre al mondo, forte delle sue radici e pronta a raccontarsi attraverso il linguaggio dell’innovazione e della bellezza».