Nicotera, il Comune pronto a stabilizzare 5 tirocinanti. Il sindaco Marasco: «Vogliamo essere un esempio da seguire»

Pur non avendo tis in organico, l’ente ha deciso di supportare quanti rischiano di restare esclusi dal mondo del lavoro: «Rispondiamo alle problematiche occupazionali del territorio»

Un sostegno concreto ai tirocinanti di inclusione sociale. Il Comune di Nicotera, infatti, ha comunicato l’intenzione di dare il proprio contributo alla stabilizzazione dei lavoratori.

«Pur non avendo al momento in organico nessun Tis – si legge in una nota stampa – l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Marasco, desidera dimostrare una forte volontà di supporto verso coloro che rischiano di essere esclusi dal mondo del lavoro. Con una recente delibera della Giunta Comunale, il Comune ha previsto la stabilizzazione di cinque tirocinanti mediante contratti a tempo indeterminato e parziale. Questo intervento – si fa rilevare – costituisce un’importante iniziativa all’interno del Piano Straordinario di Stabilizzazione promosso dalla Regione Calabria, il quale riconosce e valorizza l’impegno di chi ha già contribuito con dedizione al servizio pubblico».

«Questa decisione rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di opportunità concrete per coloro che si trovano in situazioni di fragilità – ha dichiarato il sindaco Pino Marasco -. È nostro dovere garantire che nessuno resti indietro e che tutti abbiano la possibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro. Investire sul capitale umano è una scelta che richiede responsabilità e lungimiranza, e noi siamo determinati a farlo. L’iniziativa del Comune di Nicotera si distingue non solo come un aiuto concreto ai lavoratori, ma anche come un esempio di responsabilità sociale, volto a rispondere alle problematiche occupazionali del territorio».

E ancora: «Vogliamo essere un modello da seguire – ha continuato il sindaco Marasco. – La crescita e il benessere della nostra comunità passano attraverso la valorizzazione di ogni singolo individuo, e siamo convinti che la stabilizzazione di questi tirocinanti rappresenti un passo importante verso un futuro più equo e inclusivo. Con questa iniziativa – conclude – Nicotera si impegna a rimanere attenta alle esigenze dei cittadini, promuovendo politiche che possano garantire dignità e opportunità a tutti, dimostrando così una solida volontà di costruire una società più coesa e solidale».