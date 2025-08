L’Ambito territoriale sociale di Vibo vara il bando per assumere 9 professionisti, l’assessore Scrugli: «Centrato un grande risultato»

L’Ambito territoriale sociale n. 1, con capofila il Comune di Vibo Valentia, ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nove assistenti sociali. Le nuove figure professionali saranno assegnate al servizio sociale dei Comuni dell’Ats, con l’esclusione di Filadelfia, Ionadi e Stefanaconi, che non hanno aderito alla procedura. Il concorso è stato reso possibile grazie al trasferimento delle risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi (Fels), fondo statale volto a ridurre gli squilibri economici e promuovere l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

«Con queste assunzioni – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli attraverso un comunicato stampa – conseguiremo un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) che è già di per sé uno straordinario risultato; inoltre, questo ci consentirà di accedere anche a premialità e quindi ad avere delle ulteriori figure da inserire nell’organico dell’Ambito, con i costi che non graveranno sui nostri bilanci ma si baseranno sul contributo del ministero, che stanzierà 40mila euro per ogni nuova figura professionale assunta».

«Congiuntamente agli 11 funzionari che l’Ambito è riuscito ad intercettare sempre attraverso finanziamenti ministeriali – ha aggiunto l’assessore Scrugli – possiamo dire di avere veramente avviato un percorso virtuoso che ci auguriamo dia sempre più i suoi frutti. Un lavoro costante ed intenso iniziato fin da subito in un’ottica di riprogrammazione di un servizio sociale vicino ai cittadini e che ci porta oggi, dopo appena un anno, a grandi risultati. Continueremo a lavorare incessantemente anche al raggiungimento di nuovi ed importanti Lep per tutto il nostro Ambito, lavorando alacremente nell’esclusivo interesse dei cittadini». Il bando è stato già pubblicato ed è consultabile sull’Albo pretorio del Comune di Vibo Valentia qui.