Quale futuro per l’oro verde del Vibonese? Esperti a confronto a Francica per la Festa dell’olio di oliva

L'iniziativa che mette al centro innovazione sostenibile e crescita del territorio, promossa da Pro Loco, istituzioni locali e regionali, si terrà questa sera alle ore 20:30 in piazza Antonietta Sarlo

La locandina dell’evento

La comunità di Francica si prepara a ospitare un evento di grande rilevanza per il territorio e per il settore agricolo locale. Questa sera alle ore 20:30, in piazza Antonietta Sarlo, si terrà la “Festa dell’Olio”, un convegno dedicato a “Saperi, sapori e innovazione sostenibile. L’olio d’oliva quale elemento propulsivo per la crescita del territorio”. L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Francica in collaborazione con diverse istituzioni locali e regionali, vuole mettere in luce il ruolo cruciale che l’olio d’oliva riveste non solo come prodotto agricolo d’eccellenza, ma anche come motore di sviluppo economico e culturale per l’intera area. Il programma della serata prevede un’apertura dei lavori a cura del giornalista Maurizio Bonanno, che introdurrà un dibattito ricco di interventi di alto profilo. I saluti istituzionali saranno affidati all’architetto Cosma Damiano Mazzotta, presidente della Pro Loco Francica, e al sindaco di Francica, Michele Mesiano.

Tra i relatori che animeranno il convegno figurano esperti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo produttivo. Interverranno: Giuseppe Esposito, consigliere regionale Epli; Andrea Lanza, direttore UniCal Business School; Antonio Leonardo Montuoro, presidente del Distretto del cibo; Vincenzo Vinci, presidente del Consorzio “Pecorino di Monteporo”; Vitaliano Papillo, presidente Gal – Terre Vibonesi; Rosario Varì, assessore allo sviluppo economico della Regione Calabria e Pasquale Ciurleo, presidente nazionale Epli. La serata si concluderà con un dibattito finale che vedrà protagonisti tutti i relatori, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i temi trattati e di confrontarsi sulle prospettive future del settore. L’iniziativa, supportata anche dai fondi dell’Unione Europea, dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Calabria, rappresenta un’importante occasione per valorizzare le tradizioni locali, promuovere pratiche agricole innovative e rafforzare la consapevolezza sul valore del patrimonio oleario del Vibonese.