Imprese turistiche, dalla Regione 50mila euro a progetto in tre comuni del Vibonese. Il sindaco di Serra: «Occasione da non perdere»

Il banner del progetto regionale

La Regione Calabria lancia il bando “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese turistiche per la promozione e la fruizione del territorio nel versante Jonico-Serre”, noto come “Avviso Start&Go Calabria”. L’iniziativa, con una dotazione finanziaria complessiva di 900mila euro, mira a incentivare la creazione e lo sviluppo di nuove attività turistiche per valorizzare il patrimonio culturale e ambientale locale e contrastare lo spopolamento delle aree interne. L’obiettivo principale è duplice: da un lato, stimolare la nascita di imprese innovative nel settore turistico, dall’altro, promuovere un’offerta di servizi che renda più attrattivo il territorio del versante Jonico-Serre.

Il bando si rivolge a imprenditori individuali e società, anche in fase di costituzione, i cui titolari o soci abbiano un’età inferiore ai 55 anni. Un requisito fondamentale è la residenza in Calabria e l’istituzione della sede operativa in uno dei 14 Comuni dell’area Snai (Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne) individuati per l’intervento. I Comuni interessati sono: Badolato, Isca sullo Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Santa Caterina dello Ionio (CZ); Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stilo (RC); Fabrizia, Mongiana, Serra San Bruno (VV); Guardavalle (CZ).

Per ogni progetto selezionato è previsto un premio forfettario di 50mila euro (totalmente a fondo perduto). Le domande, complete di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere presentate tramite la piattaforma regionale accessibile qui, seguendo le tempistiche che verranno comunicate con la pubblicazione dell’Avviso ufficiale. Le domande verranno accettate per un periodo di 10 giorni dalla data di apertura della piattaforma. Al termine, una commissione valuterà le proposte per stilare una graduatoria di merito.

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, Comune capofila del progetto, ha commentato così il bando della Regione: «Le aree interne meritano attenzione e sostegno. Dopo il progetto “Board” (botteghe artigianali diffuse), con una dotazione di 1 milione di euro, presentiamo il bando “Start&Go”, destinato ai 14 Comuni dell’area Jonico/Serre, di cui Serra San Bruno è capofila. È dedicato a chi vuole investire nel turismo nei 14 Comuni dell’area. A disposizione ci sono 900mila euro di fondi regionali per chi vuole promuovere servizi turistici. In collaborazione con il dipartimento Turismo della Regione Calabria, finanzieremo, infatti, 18 progetti, ciascuno di 50mila euro, a fondo perduto».

«Con questo bando, vogliamo aiutare a creare e sviluppare nuove imprese turistiche, valorizzare il nostro patrimonio culturale e ambientale, e far sì che le nostre aree interne siano ancora più attrattive e con maggiori servizi. Se siete imprenditori, anche se non avete ancora avviato la vostra attività, e avete meno di 55 anni, siete residenti in Calabria e volete aprire o implementare la vostra attività nell’area Snai, questo bando fa al caso vostro. Per saperne di più, date un’occhiata all’avviso in pre-informazione o passate in Comune per avere tutti i dettagli. Continuiamo a lavorare per il territorio, fornendo strumenti a chi crede nello sviluppo e nel futuro delle nostre comunità».