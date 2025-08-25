Vibo Marina, pubblicato l’avviso per il rinnovo della concessione ventennale a Meridionale Petroli: scatta il conto alla rovescia per opporsi, ma è già tardi

Sulla questione lo stesso sindaco di Vibo si era espresso chiaramente a metà luglio ribadendo che i grandi serbatoi andavano delocalizzati. Fine di ogni sogno di riqualificazione e rilancio turistico?

Il data 22 agosto, sull’albo pretorio dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, è stato pubblicato l’avviso, emanato il 26 giugno dell’ex presidente Agostinelli, avente come oggetto il rinnovo della concessione demaniale, per anni venti, presentata dalla società Meridionale Petroli e concernente un’area di circa 26.ooo mq. ubicata sul porto di Vibo Marina. Nel rendere pubblica la notizia della richiesta avanzata dalla compagnia petrolifera, il documento specifica, inoltre, che potranno essere prese in considerazione eventuali osservazioni, opposizioni ovvero domande concorrenti ma aventi esclusivamente finalità di utilizzo dell’area per deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini e impianti. Con esclusione, quindi, di qualsiasi attività di altro genere.

Una decisione che potrebbe mettere la parola fine all’orientamento del sindaco di Vibo Valentia in direzione di una delocalizzazione del deposito costiero e al conseguente utilizzo dell’area per finalità di natura turistica. Essendo il tempo a disposizione (indicato in 45 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.) per presentare obiezioni o domande concorrenti, molto stringente, è da presumere che si accenderanno non poche polemiche in merito al provvedimento, che potrebbe essere ipotizzato come redatto “ad usum delphini”. Si attendono ora le osservazioni di enti, associazioni, cittadini, da presentare nel termine indicato di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.