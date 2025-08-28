La nautica da diporto punta di diamante del turismo a Vibo: i pontili Stella del Sud e Marina Azzurra completano un’offerta locale al top

La nautica da diporto rappresenta un aspetto importante dell’economia del porto di Vibo Marina. Un presenza consolidata nel corso degli anni che si è fatta conoscere e apprezzare dalla diportistica nazionale e internazionale offrendo servizi per l’ormeggio, la gestione e la manutenzione delle imbarcazioni private, contribuendo in modo significativo a valorizzare il turismo marittimo nella regione.

Negli ultimi venticinque anni questo settore ha conosciuto uno sviluppo notevole con la nascita di nuovi pontili, che hanno occupato parte dell’area del bacino portuale compresa tra la banchine Fiume e il molo Cortese. Al già esistente pontile Marina Carmelo si sono aggiunte in questi ultimi decenni due nuove strutture: Marina Stella del Sud e Marina Azzurra.

Il pontile Stella del Sud nasce da un’innata passione per il mare coltivata da più generazioni. Questa dedizione ha permesso la creazione di un approdo turistico che con il tempo è diventato un punto di riferimento per le barche che battono, in particolar modo, le rotte per le Isole Eolie, il Cilento e la Sicilia. Si tratta di un’azienda a conduzione familiare, gestita dalla famiglia De Leonardo che affonda le sue radici nell’antico Porto Santa Venere ed è oggi in grado di offrire 197 posti barca con 26 dipendenti.

Ai primi due pontili si è in seguito aggiunto il Marina Azzurra che, oltre a fornire ormeggi per imbarcazioni e yacht, consente di effettuare visite e tour turistici con guide multilingue, alla scoperta delle attrazioni offerte dalla Costa degli dei, con utilizzo dei veicoli e Van. Marina Azzurra offre, inoltre, il servizio di fornitura provviste a unità navali ancorate in rada. Un’offerta variegata con servizi all’avanguardia che fa del porto di Vibo Marina l’approdo ideale per l’accoglienza e l’assistenza ad ogni tipo di imbarcazione da diporto che solca le acque del Tirreno Meridionale.