Repubblica scopre il rosè vibonese, il Magliocco canico di Casa Comerci nella top ten dell’estate



C’è anche un vino prodotto in provincia di Vibo Valentia tra i dieci rosati da non perdere nell’estate 2025 secondo Il Gusto, la seguitissima e autorevole rubrica del quotidiano Repubblica dedicata all’enogastronomia. Si tratta del Granatu, il rosato ottenuto da uve Magliocco canino Igp e prodotto dalla rinomata azienda vitivinicola Casa Comerci di Badia di Nicotera.

A firmare la top ten è Lara Loreti, firma di punta del giornalismo enogastronomico di casa nostra, che, nello stilare la decina “da provare”, offre una documentata panoramica su questa tipologia di vino sempre più apprezzato dai consumatori di ogni età e latitudine. Nel farlo, riconoscendo alla tradizione francese il ruolo di caposcuola e ai consumatori transalpini quello di capofila, sottolinea come in Italia ad eccellere sia la qualità e come questa si rintracci soprattutto al Centro Sud, dove la tradizione s’intreccia ad una “genuina identità”.

Non a caso, tra le voci che l’autrice ospita nel suo articolo a supporto della descrizione della Rosè revolution italiana (giocata anche, e perché no, sull’originalità cromatica delle sfumature nel calice) c’è quella di Gennaro Convertini, presidente dell’Enoteca regionale “Casa dei Vini di Calabria”.

«L’Italia – spiega l’esperto – ha una lunga tradizione di vini rosati che oggi si sta riscoprendo puntando sulla qualità e sull’autenticità dei sapori e dell’approccio. È innegabile che i rosati delicati in stile provenzale abbiano un forte appeal a livello commerciale, e non è un caso che le grandi aziende spesso sposino questo stile. Ma come spesso accade, sono poi i piccoli, con le loro rivendicazioni legate alle radici e alle tradizioni locali, in questo caso la produzione di rosati dai colori decisi, coerenti col vitigno e col territorio, a fare scuola ed essere “copiati” dai big”».

E in questo identikit rientra a pieno titolo proprio il Granatu Magliocco Canino Calabria Igp di Casa Comerci, azienda guidata dalla giovane e preparata vignaiola Rosa Comerci. «A Nicotera (Vibo Valentia) – si legge – c’è un’azienda incantevole immersa nella natura dove il vino è l’espressione più autentica dell’amore per la terra e per la Calabria stessa. Qui a Casa Comerci nasce Granatu, rosato di Magliocco Canino che rappresenta una delle interpretazioni più fedeli e genuine del vitigno. I profumi di amarene e spezie si fondono nel palato alla fresca mineralità, con un filo di sapidità. Persistente il finale in cui tornano le piccole spezie e i sentori fruttati. Il Granatu 2024 è stato premiato al top della classifica a Vieste en Rosé (ogni anno a Vieste il primo weekend di giugno) quest’anno con circa 200 rosati da tutta Italia».

Non solo Magliocco canino. Nella top ten di Repubblica entra anche un altro rosato calabrese, questa volta a base di un altro vitigno fortemente identitario: il Gaglioppo. È quello cirotano di ‘A Vita. Si legge nella recensione: «Questo rosato, dal Gaglioppo della vigna Fego, vicina al mare, viene affinato in acciaio per 8 mesi sui lieviti. Il risultato è un sorso di mare, un vino sapido e fruttato, elegante e nello stesso tempo strutturato, dalla estrema versatilità gastronomica. ‘A Vita 2024 è arrivato primo a 100 Best Italian Rosé 2025».