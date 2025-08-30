Vibo, il pontile Marina Azzurra si attesta tra i 300 migliori attracchi turistici tra i 15mila recensiti dalla piattaforma Navily

La diportistica di Vibo Marina continua a inanellare riconoscimenti che contribuiscono a incrementare l’attrattività di un settore che rappresenta un importante volano di sviluppo per l’intero territorio provinciale. A raggiungere un nuovo traguardo è questa volta il pontile Marina Azzurra che si è attestato tra i migliori 300 attracchi in porto sui 15mila censiti e presenti sulla piattaforma Navily, una delle app più utilizzate dai diportisti per trovare posti barca in Europa e recensire la relativa esperienza. Insomma, una sorta di “TripAdvisor del mare“, per trovare e prenotare ormeggi e ancoraggi. In questo contesto estremamente competitivo e variegato, il pontile Marina Azzurra si posiziona nella “Top Marina 2025” della start-up francese fondata nel 2014.

Un risultato raggiunto grazie al ranking molto alto decretato dall’apprezzamento dei clienti, che possono contare non soltanto sui servizi di ormeggio, ma anche su tour turistici con guide multilingue alla scoperta delle attrazioni offerte dalla Costa degli dei, con utilizzo dei veicoli e Van.

Recentemente anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha fruito dei servizi di Marina Azzurra, accolta dalla famiglia Dragone, proprietaria del pontile Marina Azzurra, che le ha messo a disposizione un potente motoscafo per visitare le principali località balneari della costa vibonese.